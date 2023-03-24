Попробуй разгадать: 5 увлекательных детективных новинок

Среди популярных новинок — детективы с элементами семейной драмы, сатиры и психологического триллера. Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ Литрес назвал 5 наиболее интересных романов от российских, английских, французских, американских и исландских авторов. Разнообразна не только география, но и удобные форматы — в нашей подборке вы найдете как текстовые электронные, так и аудиокниги. Угадывайте, кто преступник, и наслаждайтесь качественной литературой.
"Хроники преисподней", АнонимусПроект Анонимус — это серия детективных романов, объединенных общими героями и пересекающимися событиями. Авторы проекта остаются анонимными, чтобы добавить таинственности и не отвлекать читателя от увлекательных историй. Несмотря на то, что над книгами работает коллектив писателей, стиль всегда остается единым, а прекрасный русский язык наверняка вас порадует. «Хроники преисподней» — эксклюзивная новинка Литрес, доступная в аудиоформате. Лихо закрученные сюжетные линии проходят через несколько эпох. Историк спецслужб генерал Воронцов изучает очередные архивные документы и дневники, и узнает о трагической судьбе контрреволюционера Арсения Алсуфьева, парня из дворянской семьи, попавшего в Соловецкий лагерь, а также его брата Митьки, ставшего беспризорником. Удивительным образом эта давняя история оказывается связана с современностью — следователь Орест Волин расследует дело о контрабанде драгоценных камней.
"Тринадцатая карта", Майк ОмерЛаконичный детективный роман Майка Омера можно послушать за один вечер. Небольшой дисклеймер: ранее писатель занимался созданием видеоигр, поэтому его романы напоминают квесты — динамичные и удерживающие внимание. Роман «Внутри убийцы» стал бестселлером New York Times, поэтому выход «Тринадцатой карты» ждали читатели по всему миру. Действие разворачивается в Нью-Йорке, где в своей квартире была найдена убитой гадалка и целительница Жаклин Мьюн. Поначалу следователи не могут понять, кому могла помешать безобидная старушка. Она ведь просто варила «чудодейственные» снадобья и гадала на картах таро! Но вскоре выясниться, что половина города обращалась за помощью к Жаклин: от мелких уличных воришек до представителей элиты. Детективы Ханна Шор и Бернард Глэдвин, расследующие убийство, не без иронии отмечают, что свое печальное будущее гадалка не предвидела… Или все-таки она что-то знала? Развязка будет неожиданной — как и положено в любом качественном детективе. Отдельно хочется отметить юмор автора — Омер остроумно шутит и саркастически подтрунивает над магическим мышлением современных людей.
"Самолет без нее", Мишель Бюсси
Еще один роман, который держит в напряжении до последней строки. Популярный французский писатель Мишель Бюсси мастерски миксует жанры: здесь и психологическая драма, и детектив, и триллер… Интересно, что в центре сюжета — не убийство, а наоборот — случайное спасение. После крушения самолета, следовавшего по маршруту Стамбул-Париж, в живых чудом осталась трехмесячная девочка. В течение 18 лет частный сыщик пытается установить ее личность, так как о родителях ребенка ничего не было известно. Тем временем две семьи оспаривают свое право усыновить ребенка — между ними разгорается настоящая война. И без того сложную и запутанную ситуацию усугубляет внезапная смерть детектива, который якобы распутал это дело и узнал всю правду о малышке. Хитросплетения сюжета приведут читателя в Париж, Стамбул и Альпы, а персонажи проявят себя с неожиданной стороны, оказавшись совсем не теми, за кого себя выдавали…
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