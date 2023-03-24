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Пятница 24 марта

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Попробуй разгадать: 5 увлекательных детективных новинок

Попробуй разгадать: 5 увлекательных детективных новинок
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Детектив – жанр, который постоянно трансформируется, но никогда не устаревает.

Среди популярных новинок — детективы с элементами семейной драмы, сатиры и психологического триллера. Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ Литрес назвал 5 наиболее интересных романов от российских, английских, французских, американских и исландских авторов. Разнообразна не только география, но и удобные форматы — в нашей подборке вы найдете как текстовые электронные, так и аудиокниги. Угадывайте, кто преступник, и наслаждайтесь качественной литературой.

"Хроники преисподней", Анонимус

Проект Анонимус — это серия детективных романов, объединенных общими героями и пересекающимися событиями. Авторы проекта остаются анонимными, чтобы добавить таинственности и не отвлекать читателя от увлекательных историй. Несмотря на то, что над книгами работает коллектив писателей, стиль всегда остается единым, а прекрасный русский язык наверняка вас порадует. «Хроники преисподней» — эксклюзивная новинка Литрес, доступная в аудиоформате. Лихо закрученные сюжетные линии проходят через несколько эпох. Историк спецслужб генерал Воронцов изучает очередные архивные документы и дневники, и узнает о трагической судьбе контрреволюционера Арсения Алсуфьева, парня из дворянской семьи, попавшего в Соловецкий лагерь, а также его брата Митьки, ставшего беспризорником. Удивительным образом эта давняя история оказывается связана с современностью — следователь Орест Волин расследует дело о контрабанде драгоценных камней.

"Когда ты исчез", Джон Маррс

Мировой бестселлер английского писателя Джона Маррса появился на Литрес в формате аудиокниги. Сюжет настолько трогательный и захватывающий, что вам захочется слушать книгу часами. Эта история — исповедь двух близких людей, которые не виделись 25 лет, и им определенно есть, что сказать друг другу. Кэтрин и Саймон казались прекрасной, гармоничной парой. Их связывали общие мечты, взаимопонимание и, конечно же, любовь… Но однажды утром Кэтрин проснулась и обнаружила, что мужа нет дома. Вещи и документы остались на месте. Куда же он мог деться? Полиция бессильна, а женщина теряется в догадках: вдруг с Саймоном что-то случилось? А может, он совсем не тот, за кого себя выдавал, и просто предал жену и детей? Долгие годы Кэтрин будет мучаться, задаваясь этими вопросами, пока однажды Саймон не объявится. Супругов ждет встреча, которая расставит все по своим местам, а подробности исчезновения героя окажутся совершенно неожиданными, как для Кэтрин, так и для читателей. Самое пристальное внимание автор уделил психологии героев. Маррс подробно описывает каждую эмоцию, каждую мысль, пытаясь понять: а можно простить того, кто испортил тебе половину жизни? И если да, то каков предел милосердия?

"Тринадцатая карта", Майк Омер

Лаконичный детективный роман Майка Омера можно послушать за один вечер. Небольшой дисклеймер: ранее писатель занимался созданием видеоигр, поэтому его романы напоминают квесты — динамичные и удерживающие внимание. Роман «Внутри убийцы» стал бестселлером New York Times, поэтому выход «Тринадцатой карты» ждали читатели по всему миру. Действие разворачивается в Нью-Йорке, где в своей квартире была найдена убитой гадалка и целительница Жаклин Мьюн. Поначалу следователи не могут понять, кому могла помешать безобидная старушка. Она ведь просто варила «чудодейственные» снадобья и гадала на картах таро! Но вскоре выясниться, что половина города обращалась за помощью к Жаклин: от мелких уличных воришек до представителей элиты. Детективы Ханна Шор и Бернард Глэдвин, расследующие убийство, не без иронии отмечают, что свое печальное будущее гадалка не предвидела… Или все-таки она что-то знала? Развязка будет неожиданной — как и положено в любом качественном детективе. Отдельно хочется отметить юмор автора — Омер остроумно шутит и саркастически подтрунивает над магическим мышлением современных людей.

"Самолет без нее", Мишель Бюсси

Еще один роман, который держит в напряжении до последней строки. Популярный французский писатель Мишель Бюсси мастерски миксует жанры: здесь и психологическая драма, и детектив, и триллер… Интересно, что в центре сюжета — не убийство, а наоборот — случайное спасение. После крушения самолета, следовавшего по маршруту Стамбул-Париж, в живых чудом осталась трехмесячная девочка. В течение 18 лет частный сыщик пытается установить ее личность, так как о родителях ребенка ничего не было известно. Тем временем две семьи оспаривают свое право усыновить ребенка — между ними разгорается настоящая война. И без того сложную и запутанную ситуацию усугубляет внезапная смерть детектива, который якобы распутал это дело и узнал всю правду о малышке. Хитросплетения сюжета приведут читателя в Париж, Стамбул и Альпы, а персонажи проявят себя с неожиданной стороны, оказавшись совсем не теми, за кого себя выдавали…

"Затмение", Рагнар Йонассон

Для тех, кому нравятся мрачные скандинавские детективы с их хмурым северным очарованием и поэтическими описаниями суровой природы, — эта новинка от исландского писателя Рагнара Йонассона, автора бестселлера «Снежная слепота». Молодой полицейский Ари Тор приезжает в маленький городок, где все друг друга знают. Что же могло произойти в этом благополучном, сонном месте? Тор расследует странное убийство: найдено изуродованное тело, о жертве почти ничего не известно, как и о возможных мотивах страшного преступления… Однако в городок приехала репортер из Рейкьявика, которой история показалась интересной. Девушка намерена провести собственное расследование, чтобы написать шокирующий всю страну материал. И , разумеется, ей придется начать сотрудничать с Ари Тором, как бы они ни хотела работать самостоятельно. События развиваются слишком стремительно, каждый день всплывают все более странные подробности, а герои-скептики постепенно начинают верить в происки темных сил… Впрочем, ответ обязательно найдется, — все-таки это детектив, а не мистический триллер.

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24 марта 2023, 08:00
Фото: pixabay.com
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