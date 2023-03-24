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Ефимов день: что нельзя делать 24 марта

Ефимов день: что нельзя делать 24 марта
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Традиции и приметы.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

24 марта христиане чтят память православного священнослужителя, архиепископа Евфимия Новгородского, прозванного в народе Ефимом. Он был канонизирован в лике святителей в 1549 году, а жил на рубеже XIV и XV веков. Отец Евфимия (в миру Иоанн) был священником, у них с женой долгое время не получалось родить ребенка, тогда они дали обет посвятить наследника Богу.

Молитвы были услышаны, а слово сдержано. Мальчик в 15 лет принял монашеский постриг и занялся изучение религиозных трудов. Доказав преданность Церкви, Евфимий был избран настоятелем монастыря, занимался восстановлением храмов. После смерти мощи святителя обрели нетленность.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 МАРТА 2023 ГОДА

В народе Ефима считали покровителем птиц, поэтому 24 марта строго запрещалось употреблять в пищу их мясо, а также следовало отказаться от яиц. Непринято был в день памяти святителя жаловаться на жизнь, сплетничать о близких, а также ругаться с родственниками. На Руси считали, что в православный праздник не нужно строить планы на будущее, а тем более рассказывать о них, ибо не сбудется.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

По традиции в Ефимов день следовало кормить птиц, дабы они принесли счастье. Утром следовало выйти во двор и во время пения птиц позвенеть мелочью – наши предки верили, что соблюдение приметы позволит разбогатеть. Плохой приметой 24 марта было увидеть ласточку, считалось, что день будет неудачным.

24 марта 2023, 00:26
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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