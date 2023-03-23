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Василиса Указительница: что нельзя делать 23 марта

Василиса Указительница: что нельзя делать 23 марта
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Традиции и приметы.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

23 марта православные вспоминают мученицу Василису Коринфскую. В третьем веке христианская святая вместе с другими сподвижниками проповедника Кондрата подверглась жесточайшим пыткам и с молитвой приняла мученическую смерть от языческих властей.

На Руси святую прозвали Василиса Указительница. Наши предки верили, что она повелевает внешними водами. Мученице молились, чтобы талая вода не затапливала дом. Если же случалось несчастие, то оно считалось наказанием за прошлогодние грехи.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 23 МАРТА 2023 ГОДА

В день памяти Василисы Указительницы запрещалось понапрасну тратить воду, особенно не рекомендовалось заниматься стиркой. Кроме того, в православный праздник нельзя было ругаться, сплетничать и громко кричать, дабы не навлечь немилость святой. Наши предки верили, что 23 марта не стоит просить долг, потому что вместе с чужими деньгами можно было привлечь чужие проблемы.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

По традиции 23 марта нужно было сходить в баню – на Руси верили, чтоВасилиса Указительница в этот день освящает воду. Было принято собираться большой компанией у печи, рассказывать задушевные истории и пить напитки. Женщины в православный праздник могли заняться вопросами здоровья и красоты, получив благословление от святой. Попасть под дождь сегодня – хороший знак. К слову, дождь предвещал засуху в начале лета.

23 марта 2023, 00:01
Фото: pixabay.com
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