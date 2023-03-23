Золото для Бога на гроши из дырявых карманов: Троицкий собор

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницыСлава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы "Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка "Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым "Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание

Лента новостей

Четверг 23 марта

06:08Золото для Бога на гроши из дырявых карманов: Троицкий собор 04:15Лягушка, долька лимона и снадобье из пепла: как предохранялись от беременности в древней Руси 02:08"Я люблю моего убийцу": 5 любовных драм о смертельных чувствах 00:01Василиса Указительница: что нельзя делать 23 марта 21:40"Его ресурсы истощаются": раскроенному хирургами Киркорову вынесли вердикт 20:46"В глубокой ж***": Пригожин отправил вышвырнутую Наргиз в отстойник 20:03На нее просто напали ни за что: Дочь Самойловой и Джигана избили в школе 19:40"Разбил мне губу": окровавленная Бузова стала жертвой нападения неизвестного за рубежом 19:20"Я беременна": положившая руку на живот Тодоренко объявила о новом счастье 19:00"Приходила прокуратура": Блиновская попала под раздачу после проверок разбогатевших блогеров 18:40Продолжил содержать и подружил с новой женой: что стало с детьми Цекало от сестры Брежневой 18:20"Огромные два бидона": потолстевшая Семенович предъявила здоровенную грудь 18:00"Что-то лезет из пятой точки": переплюнувшая Волочкову Бузова опозорилась перед молодым красавцем 17:40"Это дело нельзя оставить": истязавший полуторагодовалого ребенка изверг готовится выйти на свободу 17:20Москвичи тратят на бизнес-класс 22 млн 17:00ФНС массово проверяет арендные квартиры 16:40"Четвертый ребенок": Засветившая животик жена Тарасова объявила о беременности 16:20Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым 16:00"Боже мой, до чего я дожил": крик души 77-летнего Хазанова 15:40Поделом! Нюхающую кактусы Боню из "Дома-2" прижали в МВД 15:20Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях 15:00"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру 14:40Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо 14:20Порвала как тузик грелку: Пахмутова всыпала наглецу SHAMANу по первое число 14:00"Не любит": молодой муж-иностранец Марины Федункив втрескался в Ирину Муравьеву 13:40"Сумасшедшая мать": погрязшая в долгах вдова Грачевского отдает ребенка как лишний рот 13:20"Я сейчас страдаю": дочь проболталась о горе онкобольной Заворотнюк 13:00"Не могу поверить, что это произошло": как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Джигарханяна 12:53Гибель сына, жуткое ранение на съемках, отцовство в 58 лет: как сложилась судьба актера Литвинова 12:40Уже и могилку выкопали: сгоревшая в 45 лет Толкалина предсказала свою смерть 12:20Эксперты спрогнозировали цены на недвижимость в Москве 12:00"У него целый букет": Сбежавший от жены к любовнице Меладзе мучается с вялым достоинством 11:40"Очень ребенка хотела": дочь Успенской после аборта усыновила крошку 11:20Сбросил 30 килограммов, сточил зубы, провел 12 часов в петле – на что идут актеры ради заветной роли 11:00В полку прибыло: Объявивший об эмиграции Юдашкин удрал к Пугачевой в Израиль 10:40"Убийство": В найденном в снегу бездыханном теле опознали Прилучного 10:20"Придется на старости лет скитаться по чужим углам": Пугачева лишилась последней квартиры в Москве 10:00Сколько стоит недвижимость блогерши-уголовницы Митрошиной 09:40"Не вижу": очнувшийся калека Костомаров закатил массовую истерику 09:20"Не все так просто": Оставшийся без денег на чужбине внук Пугачевой дерет с россиян три шкуры 09:00В Московской области до конца года приведут в порядок почти сотню фасадов домов 08:40"Боятся говорить": почему подростки становятся жестокими 08:20Восполяем дефицит витаминов: полезная диета по совету врача 08:00Пентхаусы различаются в цене в 104 раза 06:19Как вернуть деньги за тур – советы эксперта 04:08"Рядом с членами": оставившая мужа Маркл нашла себе уютное место 02:09Покупатели квартир ждут падения цен 00:01День святого Кесария: традиции и приметы на 22 марта 22:40Как правильно выбирать картину в подарок? Ответил художник 21:00Врач-терапевт рассказала о пользе зелени
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Золото для Бога на гроши из дырявых карманов: Троицкий собор

Золото для Бога на гроши из дырявых карманов: Троицкий собор
32

Богатое убранство храма – как пир во время чумы.

Троицкий собор — главное строение архитектурного ансамбля Псковского кремля, которое торжественно возвышается над древними крепостными стенами. История храма берет начало в 10 веке, а само здание перестраивали аж четыре раза. Потоки людей в обители сменяют друг друга. Одни приходят помолиться, да к мощам прислониться. Другим же интереснее посмотреть — какое оно, золото для Бога.

Фото: Екатерина Ежова

Уж чего-чего, а сияющего декора внутри в избытке. Все, начиная от пола до потолка, выглядит дорого-богато, как и требует дом Господень. И неважно, что львиная доля населения страны живет впроголодь, а больным детям на лечение деньги собирают СМС-ками. Троицкий собор своим видом будто шепчет: "Богу нужно золото, ну а вы как-нибудь перебьетесь".

Фото: Екатерина Ежова

Величественный иконостас высотой в 14 этажей оформлен изысканно. Ну а что еще ожидать от РПЦ, которая не облагается налогами и не обязана отчитываться за доходы. При высоких ценниках на листы сусального золота, которыми обрамляются иконы и другие элементы Троицкого собора, поражает и размах роскошного убранства. Одному Богу известно, сколько сотен тысяч, а то и миллионов рублей требуется для стабильного поддержания такой красоты.

Фото: Екатерина Ежова

Богомольные смиренные старушки не только покупают в обители свечи гораздо дороже их себестоимости, но и кладут в ящик для пожертвований свои гроши из дырявых карманов. Вот так и получается, что золото для Бога складывается, в том числе, из остатков их нищенских пенсий.

Фото: Екатерина Ежова

Троицкий собор — образцовый показатель того, на что уходят деньги церкви и насколько существенна их польза для социума. Порой прихожане храма волей-неволей задумываются: нужно ли Богу такое золото? В Библии а также других религиозных текстах много противоречий на этот счет.

Фото: Екатерина Ежова

"Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдою; лучше творить милостыню, нежели собирать золото", — гласят строки Священного Писания. А вот корпорация РПЦ явно не отказывается от драгоценного металла.

Фото: Екатерина Ежова

Пока Троицкий собор и множество других православных святынь наполняются изысканным интерьером, огромное количество живых существ нуждается хотя бы в простой корочке хлеба. "Не все то золото, что блестит", — гласит русская поговорка, как бы напоминая, что вместо поощрения сомнительного бизнеса пора делать добрые дела.

23 марта 2023, 06:08
Фото: Екатерина Ежова
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Билан обрел друга, Орлова семью, а Моргенштерн опыт: Как звезды приютили бездомных животных

Дима Билан с котом. Фото: vk.com/bilan_dima
Ольга Орлова. Фото: vk.com/olgaorlova1311
Моргенштерн. Фото: кадр Youtube/MORGENSHTERN/video by Frame Tamer
Сергей Лазарев с собаками. Фото: vk.com/sergeylazarev

Василиса Указительница: что нельзя делать 23 марта

Василиса Указительница: что нельзя делать 23 марта
Традиции и приметы.

Собянин: В 2023 году в Марьине благоустроят 16 прудов-регуляторов

Собянин: В 2023 году в Марьине благоустроят 16 прудов-регуляторов
Проект обсуждали с местными жителями, активистами и депутатами.

"Боятся говорить": почему подростки становятся жестокими

"Боятся говорить": почему подростки становятся жестокими
Дети – цветы жизни, но с подвохом.

Как вернуть деньги за тур – советы эксперта

Как вернуть деньги за тур – советы эксперта
Основатель турагентства делится проверенными лайфхаками.

День святого Кесария: традиции и приметы на 22 марта

День святого Кесария: традиции и приметы на 22 марта
Что нельзя делать.

Выбор читателей

22/03СрдВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым 21/03Втр"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину 21/03ВтрПристроился сзади: Сбросившая одежду Волочкова отдалась мужику под камерами 21/03Втр"Проститутка": Шокированная изменой мужа Малышева узнала о заражении сифилисом 21/03Втр"Мамулечка": пропавшую онкобольную Заворотнюк увидели на снимке дочери 21/03Втр"В жизни совсем не такой, как на экране!": как без макияжа и перьев выглядит 55-летний Киркоров