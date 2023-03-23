Золото для Бога на гроши из дырявых карманов: Троицкий собор

Богатое убранство храма – как пир во время чумы.



Троицкий собор — главное строение архитектурного ансамбля Псковского кремля, которое торжественно возвышается над древними крепостными стенами. История храма берет начало в 10 веке, а само здание перестраивали аж четыре раза. Потоки людей в обители сменяют друг друга. Одни приходят помолиться, да к мощам прислониться. Другим же интереснее посмотреть — какое оно, золото для Бога.

Уж чего-чего, а сияющего декора внутри в избытке. Все, начиная от пола до потолка, выглядит дорого-богато, как и требует дом Господень. И неважно, что львиная доля населения страны живет впроголодь, а больным детям на лечение деньги собирают СМС-ками. Троицкий собор своим видом будто шепчет: "Богу нужно золото, ну а вы как-нибудь перебьетесь".

Величественный иконостас высотой в 14 этажей оформлен изысканно. Ну а что еще ожидать от РПЦ, которая не облагается налогами и не обязана отчитываться за доходы. При высоких ценниках на листы сусального золота, которыми обрамляются иконы и другие элементы Троицкого собора, поражает и размах роскошного убранства. Одному Богу известно, сколько сотен тысяч, а то и миллионов рублей требуется для стабильного поддержания такой красоты.

Богомольные смиренные старушки не только покупают в обители свечи гораздо дороже их себестоимости, но и кладут в ящик для пожертвований свои гроши из дырявых карманов. Вот так и получается, что золото для Бога складывается, в том числе, из остатков их нищенских пенсий.

Троицкий собор — образцовый показатель того, на что уходят деньги церкви и насколько существенна их польза для социума. Порой прихожане храма волей-неволей задумываются: нужно ли Богу такое золото? В Библии а также других религиозных текстах много противоречий на этот счет.





"Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдою; лучше творить милостыню, нежели собирать золото", — гласят строки Священного Писания. А вот корпорация РПЦ явно не отказывается от драгоценного металла.

Пока Троицкий собор и множество других православных святынь наполняются изысканным интерьером, огромное количество живых существ нуждается хотя бы в простой корочке хлеба. "Не все то золото, что блестит", — гласит русская поговорка, как бы напоминая, что вместо поощрения сомнительного бизнеса пора делать добрые дела.

