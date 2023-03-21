Лазарев день: что нельзя делать 21 марта

Традиции и приметы.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

21 марта 2023 года православные вспоминают Лазаря Мурманского. Житие святого относится к рубежу второго и третьего веков. Почитаемый РПЦ в ранге преподобных считается основателем Свято-Успенского монастыря на восточном берегу Онежского озера.

К слову, святой собственноручно написал свое житие, поэтому он также считается автором первой на Руси автобиографии. Лазарь Муромский также прославился как целитель. Он прожил до 105 лет, а после смерти был погребен возле основанной им же обители.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 21 МАРТА 2023 ГОДА

В православный праздник нельзя было оставлять жилище неубранным, считалось, что грязь может привлечь в дом нечистую силу. Кроме того, наши предки 21 марта ничего не планировали – верили, что все равно не сбудется. В день памяти святого запрещалось ссориться с близкими, распускать слухи, а также сквернословить.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

На 21 марта на Руси отмечался народный праздник Солнцеворот в честь дня весеннего равноденствия, когда наступает астрономическая весна и день становится длиннее ночи. Наши предки говорили, что на Лазаря свет побеждает тьму.

На православный праздник было принято устраивать народные гуляния, печь пироги, собираться большой компанией за столом, петь песни и танцевать. Сны считались вещими, а девушки гадали на суженого. Считалось, что летом установится такая же погода, какая – 21 марта.