Божья Матерь "Споручница грешных": какой праздник отмечается 20 марта

20 марта православные верующие отмечают день иконы Божией Матери "Споручница грешных". Праздник назвали "Споручница грешных" по надписи, которая проявилася на древней иконе Божьей матери.
"Аз Споручница грешных к Моему Сыну...". На иконе Божья матерь изображена с ребенком на левой руке. При этом ребенок держит руками ее правую руку. На головах Божьей матери и младенца были короны.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В Николаевском Одрине мужском монастыре в Орловской губернии в середине XIX века эта древняя икона творила чудеса. Она хранилась в старой часовне, так как была ветхая и пыльная. Но в 1843 году сразу несколько местных жителей увидели во сне эту икону и поняли, что она чудотворная. Тогда святой образ перенесли в храм. Верующие стали просить ее исцелить их от болезней и мук, и она помогала им.
Во время эпидемии холеры благодаря молитвам этой иконе выздоровели многие местные жители. В Одрине монастыре поставили в ее четь храм. Вскоре с иконы сделали список, многие старались получить его и поставить у себя дома.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
Считается, что в этот день нельзя выяснять отношения, грустить и впадать в ипохондрию. Следует наоборот настроить себя на позитивный лад и делать мир вокруг лучше.