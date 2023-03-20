Божья Матерь "Споручница грешных": какой праздник отмечается 20 марта

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал Срочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в ДубайСрочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в Дубай

Лента новостей

Воскресенье 19 марта

00:13Божья Матерь "Споручница грешных": какой праздник отмечается 20 марта 22:16Ограбление века: муравей стащил из ювелирки огромный бриллиант 20:21Рецепт сладкой и безвредной запеканки от Михалковой 20:00"Не моя проблема": оказавшуюся в больнице Клаву Коку погнали в шею 18:00"Ужасно": врач заявила о серьезных последствиях громкого инцидента с певицей МакSим 17:46Обнаглевшей Бабкиной публично врезали за наглость: Улетела 17:06"На исходе": певица Слава призналась в неизлечимой болезни 16:40"На весь поселок": Джиган рассказал о причинах расставания с Самойловой 15:23"Ситуация безвыходная": тело лишившейся ноги Высоцкой найдено зажатым между стволов 14:50Потрясение: Проскурякова довела Николаева на глазах у многотысячной публики 14:07Схватившая детей беременная жена Прилучного сбежала в другой город: Это неизбежно 13:15Объявлены причины срыва концерта МакSим: Деньги решают все 12:01"Еще секунда – и конец": брошенную женихом Штурм унесло в море 10:55Животик виден издалека: 54-летняя Татьяна Буланова ждет ребенка? 08:50Женитьба спустя 26 лет отношений и собаки вместо детей: загадочная личная жизнь Леонтьева 08:30Как избавиться от неприятных запахов в квартире? Советы эксперта 08:10Вдвоем на острове: Лучшие направления для романтического путешествия 06:08"Сожрали, е-мое!": нападение кровожадных оленей на рыбака сняли на видео 04:16Художник за час: что даст (а что нет) мастер-класс по рисованию 02:07Почему нос не дышит после ринопластики 00:03Константинов день: что нельзя делать в праздник 19 марта 22:37Счастливое число. Как его найти и правильно использовать? 20:15Расцветаем весной: составляем женственные образы 17:58"Подсматриваю": смирившаяся с разводом Королева показала развлечения голозадого Тарзана с новой женщиной 17:35Тест: отгадайте фильм с Нонной Мордюковой по кадру 17:11Перекошенная и с одним глазом: известная певица показала страшные кадры с изменившейся Пугачевой 16:41Большое горе: стало известно о ликвидации Софии Ротару 16:13"Так мощно и так глубоко": жена Газманова нашла любовника 15:21"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода 14:41"Ничего такого": опустившаяся Семенович прильнула к ширинке шоумена на глазах у толпы 14:16Исполнили его волю: Романа Костомарова отключили от аппарата и обмыли тело 13:31"Пожалуйста, помогите мне": сын зека Ефремова признался в тяжелой болезни 13:03"Боже!": излияния Смольянинова* довели до экстаза сморщенную разведенку Лазареву* 11:55"Муж пашет, а жена пляшет": сияющая Пугачева вышла в свет с новым мускулистым красавцем 11:18Слетевшая с катушек Бледанс вцепилась когтями в силиконовую девицу: Как можно быть такой тварью? 10:50"Сидящим наверху людям показывали": как и чем на самом деле зарабатывала Вайкуле в СССР 08:08С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса 06:12Ввод элитных ЖК в столице вырастет на 314% 04:09Горячий шоколад с перцем или куркума с молоком: что пить при весенней хандре? 02:25Запрет на дешевую ипотеку обрушил спрос 00:01Родительская суббота: что можно и нельзя делать 18 марта 22:40Жуткая боль, гематомы, слезы: Самойлова назвала причину госпитализации после склоки с Джиганом 22:20"Девочкин стиль": Киркорова размазали после копирования стиля Клавы Коки 21:40"Сейчас намного спокойней": Дилара впервые рассказала про свою жизнь после развода 20:40Отощавшая Ходченкова стала походить на неземное существо 19:50Откачавшую жир Семенович подняли на смех: Перебор 19:00"Должна объясниться": выступающую против пластики Бледанс заподозрили во лжи 18:40"Будет четвертый": Костенко раскрыла цель поездки на Мальдивы 18:20"Ее никто не заставлял": оправдания Волочковой за "пьяное" интервью обесценили в один миг 18:00Станет совершенно другим человеком: Костомарову пророчат изменение личности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Божья Матерь "Споручница грешных": какой праздник отмечается 20 марта

Божья Матерь "Споручница грешных": какой праздник отмечается 20 марта
165

Икона Богоматери творила чудеса.

20 марта православные верующие отмечают день иконы Божией Матери "Споручница грешных". Праздник назвали "Споручница грешных" по надписи, которая проявилася на древней иконе Божьей матери.

"Аз Споручница грешных к Моему Сыну...". На иконе Божья матерь изображена с ребенком на левой руке. При этом ребенок держит руками ее правую руку. На головах Божьей матери и младенца были короны.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

В Николаевском Одрине мужском монастыре в Орловской губернии в середине XIX века эта древняя икона творила чудеса. Она хранилась в старой часовне, так как была ветхая и пыльная. Но в 1843 году сразу несколько местных жителей увидели во сне эту икону и поняли, что она чудотворная. Тогда святой образ перенесли в храм. Верующие стали просить ее исцелить их от болезней и мук, и она помогала им.

Во время эпидемии холеры благодаря молитвам этой иконе выздоровели многие местные жители. В Одрине монастыре поставили в ее четь храм. Вскоре с иконы сделали список, многие старались получить его и поставить у себя дома.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Считается, что в этот день нельзя выяснять отношения, грустить и впадать в ипохондрию. Следует наоборот настроить себя на позитивный лад и делать мир вокруг лучше.

20 марта 2023, 00:13
Богоматерь. Фото: The State Hermitage Museum/ Instagram.com/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

По теме

Родительская суббота: что можно и нельзя делать 18 марта

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

"Такие существа хуже врага": ветеран Донбасса о запрете похорон бойцов ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе

"Такие существа хуже врага": ветеран Донбасса о запрете похорон бойцов ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе
Ветеран Донбасса и публицист Танай Чолханов раскритиковал решение администрации города Горячий Ключ, которая запретила хоронить павших бойцов ЧВК "Вагнер" на кладбище в станице Бакинская. Ополченец уверен, что чиновники ведут себя "хуже врага".

Константинов день: что нельзя делать в праздник 19 марта

Константинов день: что нельзя делать в праздник 19 марта
В этот день нельзя расплескивать воду позря.

Счастливое число. Как его найти и правильно использовать?

Счастливое число. Как его найти и правильно использовать?
Важно понять, что работает для вас.

Родительская суббота: что можно и нельзя делать 18 марта

Родительская суббота: что можно и нельзя делать 18 марта
В этот день православные по всему миру поминают усопших.

Собянин рассказал о планах развития Молжаниновского района

Собянин рассказал о планах развития Молжаниновского района
В 2023 году в Молжаниновском откроют новую поликлинику, школу и детский сад.

Выбор читателей

18/03СбтБольшое горе: стало известно о ликвидации Софии Ротару 19/03ВскЖенитьба спустя 26 лет отношений и собаки вместо детей: загадочная личная жизнь Леонтьева 18/03Сбт"Подсматриваю": смирившаяся с разводом Королева показала развлечения голозадого Тарзана с новой женщиной 18/03Сбт"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода 18/03Сбт"Сидящим наверху людям показывали": как и чем на самом деле зарабатывала Вайкуле в СССР 18/03СбтПерекошенная и с одним глазом: известная певица показала страшные кадры с изменившейся Пугачевой