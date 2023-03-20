Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу
"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном
"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал
Срочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в Дубай
партнеры
Понедельник
20 марта
Лента новостей
04:23
Шок: на видео попала любовь лисицы и человека
02:42
Зачем люди причиняют боль во время секса
00:13
Божья Матерь "Споручница грешных": какой праздник отмечается 20 марта
22:16
Ограбление века: муравей стащил из ювелирки огромный бриллиант
20:21
Рецепт сладкой и безвредной запеканки от Михалковой
20:00
"Не моя проблема": оказавшуюся в больнице Клаву Коку погнали в шею
18:00
"Ужасно": врач заявила о серьезных последствиях громкого инцидента с певицей МакSим
17:46
Обнаглевшей Бабкиной публично врезали за наглость: Улетела
17:06
"На исходе": певица Слава призналась в неизлечимой болезни
16:40
"На весь поселок": Джиган рассказал о причинах расставания с Самойловой
15:23
"Ситуация безвыходная": тело лишившейся ноги Высоцкой найдено зажатым между стволов
14:50
Потрясение: Проскурякова довела Николаева на глазах у многотысячной публики
14:07
Схватившая детей беременная жена Прилучного сбежала в другой город: Это неизбежно
13:15
Объявлены причины срыва концерта МакSим: Деньги решают все
12:01
"Еще секунда – и конец": брошенную женихом Штурм унесло в море
10:55
Животик виден издалека: 54-летняя Татьяна Буланова ждет ребенка?
08:50
Женитьба спустя 26 лет отношений и собаки вместо детей: загадочная личная жизнь Леонтьева
08:30
Как избавиться от неприятных запахов в квартире? Советы эксперта
08:10
Вдвоем на острове: Лучшие направления для романтического путешествия
06:08
"Сожрали, е-мое!": нападение кровожадных оленей на рыбака сняли на видео
04:16
Художник за час: что даст (а что нет) мастер-класс по рисованию
02:07
Почему нос не дышит после ринопластики
00:03
Константинов день: что нельзя делать в праздник 19 марта
22:37
Счастливое число. Как его найти и правильно использовать?
20:15
Расцветаем весной: составляем женственные образы
17:58
"Подсматриваю": смирившаяся с разводом Королева показала развлечения голозадого Тарзана с новой женщиной
17:35
Тест: отгадайте фильм с Нонной Мордюковой по кадру
17:11
Перекошенная и с одним глазом: известная певица показала страшные кадры с изменившейся Пугачевой
16:41
Большое горе: стало известно о ликвидации Софии Ротару
16:13
"Так мощно и так глубоко": жена Газманова нашла любовника
15:21
"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода
14:41
"Ничего такого": опустившаяся Семенович прильнула к ширинке шоумена на глазах у толпы
14:16
Исполнили его волю: Романа Костомарова отключили от аппарата и обмыли тело
13:31
"Пожалуйста, помогите мне": сын зека Ефремова признался в тяжелой болезни
13:03
"Боже!": излияния Смольянинова* довели до экстаза сморщенную разведенку Лазареву*
11:55
"Муж пашет, а жена пляшет": сияющая Пугачева вышла в свет с новым мускулистым красавцем
11:18
Слетевшая с катушек Бледанс вцепилась когтями в силиконовую девицу: Как можно быть такой тварью?
10:50
"Сидящим наверху людям показывали": как и чем на самом деле зарабатывала Вайкуле в СССР
08:08
С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса
06:12
Ввод элитных ЖК в столице вырастет на 314%
04:09
Горячий шоколад с перцем или куркума с молоком: что пить при весенней хандре?
02:25
Запрет на дешевую ипотеку обрушил спрос
00:01
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 18 марта
22:40
Жуткая боль, гематомы, слезы: Самойлова назвала причину госпитализации после склоки с Джиганом
22:20
"Девочкин стиль": Киркорова размазали после копирования стиля Клавы Коки
21:40
"Сейчас намного спокойней": Дилара впервые рассказала про свою жизнь после развода
20:40
Отощавшая Ходченкова стала походить на неземное существо
19:50
Откачавшую жир Семенович подняли на смех: Перебор
19:00
"Должна объясниться": выступающую против пластики Бледанс заподозрили во лжи
18:40
"Будет четвертый": Костенко раскрыла цель поездки на Мальдивы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Большое горе: стало известно о ликвидации Софии Ротару
Женитьба спустя 26 лет отношений и собаки вместо детей: загадочная личная жизнь Леонтьева
"Подсматриваю": смирившаяся с разводом Королева показала развлечения голозадого Тарзана с новой женщиной
"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода
"Сидящим наверху людям показывали": как и чем на самом деле зарабатывала Вайкуле в СССР
Перекошенная и с одним глазом: известная певица показала страшные кадры с изменившейся Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Зачем люди причиняют боль во время секса

Зачем люди причиняют боль во время секса

Психолог дал объяснение.
прочитано 80 раз

Казалось бы, секс – высшее проявление любви одного человека к другому, стремление стать единым целым и подарить друг другу наслаждение. Но зачастую бывает так, что именно во время секса партнеры могу проявить агрессию по отношению к своей второй половинке. Что же это? И почему столь противоположные эмоции встают в один ряд?

ПО ТЕМЕ

Не только на праздник: идеи полезных и выгодных подарков для самой себя

Семейный психолог и эксперт в области межличностных отношений Инна Паустовская объяснила, пчему некоторые люди причиняют друг другу боль во время секса.

По мнению эксперта, таким образом в паре происхдит своеобразный обмен энергиями. Также любовники находят новый опыт, получают недостающие острые ощущения. Конечно не ичкючено и то, что речь идет о детских травмах.

"Дело в том, секс – это обмен энергиями, а агрессия – является энергией сама по себе", – рассказала психолог.

Когда дело доходит до секса, не удивительно, что пары обмениваются энергией так, как могут. Для всех это разное. В том числе имеет место быть и агрессия. Укусы в данном случае – это своего рода проявление неконтролируемых эмоций.

Иногда любовники могут укусить друг друга во время секса неосознанно в порыве страсти. В момент интимной близости вопросы этики сами уходят на второй план.

Секс-шоп. Фото: Nadezhda Lebedeva/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 20 марта 2023, 02:42 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Избил в кровь, обрюхатил и вышвырнул в лес умирать: 10 историй о худшем романе на свете

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Объявлены причины срыва концерта МакSим: Деньги решают все

Почему МакSим сбежала с концерта
Шоу-бизнес

"Еще секунда – и конец": брошенную женихом Штурм унесло в море

Наталью Штурм оставили один на один со смертельной стихией
Шоу-бизнес

Рецепт сладкой и безвредной запеканки от Михалковой

Михалкова дала подробную инструкцию
Здоровье

"Порочный круг": как недосып влияет на качество жизни

Недостаток сна провоцирует набор веса

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года
Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года
Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты
Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю

Здоровье

Почему нос не дышит после ринопластики
Стали известны самые распространенные виды аллергии среди россиян
"Ребенок остается беззащитен": дети получают опасное заболевание через грудное молоко
Нутрициолог предупредила россиян об опасности иван-чая

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+