Зачем люди причиняют боль во время секса

Казалось бы, секс – высшее проявление любви одного человека к другому, стремление стать единым целым и подарить друг другу наслаждение. Но зачастую бывает так, что именно во время секса партнеры могу проявить агрессию по отношению к своей второй половинке. Что же это? И почему столь противоположные эмоции встают в один ряд?
Семейный психолог и эксперт в области межличностных отношений Инна Паустовская объяснила, пчему некоторые люди причиняют друг другу боль во время секса.
По мнению эксперта, таким образом в паре происхдит своеобразный обмен энергиями. Также любовники находят новый опыт, получают недостающие острые ощущения. Конечно не ичкючено и то, что речь идет о детских травмах.
"Дело в том, секс – это обмен энергиями, а агрессия – является энергией сама по себе", – рассказала психолог.
Когда дело доходит до секса, не удивительно, что пары обмениваются энергией так, как могут. Для всех это разное. В том числе имеет место быть и агрессия. Укусы в данном случае – это своего рода проявление неконтролируемых эмоций.
Иногда любовники могут укусить друг друга во время секса неосознанно в порыве страсти. В момент интимной близости вопросы этики сами уходят на второй план.