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Не только на праздник: идеи полезных и выгодных подарков для самой себя

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Подарки самому себе – это один из важнейших секретов внутренней гармонии и душевного равновесия. Если женщина умеет баловать себя, то она позитивнее смотрит на мир, проще преодолевает жизненные трудности и становится успешнее в целом. Чем же порадовать себя? Совместно с платформой для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping подготовили подборку доступных качественных вариантов.

Порой, посвящая себя полностью семье и теряясь в повседневной рутине, мы забываем о собственных желаниях. Как часто вы думаете о своих потребностях не потому что “надо” или есть повод, а просто потому что “хочется”? Когда в последний раз вы радовали себя подарками, например, стильной сумочкой или новыми духами? К сожалению, многие девушки и женщины откладывают приятное «на потом», ставя в приоритет заботу о других – детях, муже или родителях. Если вы – одна из них, то этот материал поможет вспомнить, как баловать себя и получать яркие эмоции, воплощая свои маленькие капризы с пользой.

Здоровье – превыше всего

Любовь к себе начинается с любви к своему телу. И речь идет не про психологическое внушение перед зеркалом, когда вы пытаетесь убедить себя в собственной красоте или идеальности. Любить свое тело – это значит заботиться о нем. Качественная уходовая косметика, подобранная в соответствии с особенностями и типом кожи, дополнение к рациону питания витаминов и БАДов – всё это поможет организму справляться с ежедневным стрессом и поддержит тонус, сохраняя красоту, жизнерадостное настроение и в целом здоровье.Попробуйте начать с косметических средств для лица. Если у вас стали появляться возрастные изменения на коже, то самое время воспользоваться кремами с омолаживающим эффектом. Отлично зарекомендовал себя крем Estee Lauder с комплексным воздействием, который обеспечивает увлажнение, подтяжку и сокращение морщин. Найти его в продаже в российских магазинах сейчас стало проблематично, но он доступен к заказу в каталоге CDEK.Shopping, причем по вполне привлекательной цене.

Cdek Shopping витрина товаров

Крем для лица комплексного действия омолаживающий, Estee Lauder

Прекрасно поддерживает здоровье кожи, улучшает ее тон и стимулирует выработку собственного коллагена сыворотка Derma E с витамином С. Кстати, именно этот витамин признан лучшим антиоксидантом, который минимизирует вредное воздействие окружающей среды на кожу.

Сервис покупок Cdek Shopping

Концентрированная сыворотка с витамином С Derma E

Не забывайте, что в витаминах и полезных веществах нуждается не только наша кожа, но и организм в целом. Решить эту задачу помогают биологически активные добавки таких брендов, как iHerb, Gold Nutrition, 21st Century и других производителей. Так, в холодное время года мы испытываем недостаток в витамине D3, ведь солнце очень редко выглядывает из-за туч.

Cdek.Shopping

Витамин D3 California Gold Nutrition

У каждого из нас своя потребность в витаминах, микро– и макроэлементах. Поэтому регулярно наблюдайте за организмом, советуйтесь с лечащим врачом и заказывайте те комплексы, которые подходят именно вам. Большой выбор различных вариантов по продукции и брендам из разных стран мира можно найти на платформе СДЭК Шоппинг.

Создаем красоту в домашних условиях

Стильная прическа, ухоженная и здоровая кожа – это непременные атрибуты современной женщины. Создать нужный образ и преобразить себя поможет различная техника для красоты и здоровья: стайлеры, массажеры, фены и выпрямители для волос.

Например, массажер Sonew Warm за счет теплового воздействия делает кожу более упругой и улучшает впитываемость косметических средств.

Массажер для лица Sonew Warm

С помощью массажера DrDGL Double Chin Reducer Vibration Massager вы сможете уменьшить выраженность морщин на лице и избавиться от двойного подбородка.

Массажер для лица DrDGL Double Chin Reducer Vibration Massager

Создать гладкие и блестящие локоны можно с помощью щипцов BaBylissPRO Nano Titanium Spring. Их керамическое покрытие выделяет инфракрасное излучение, которое проникает внутрь волоса и сохраняет его структуру.

Сдек шоппинг витрина товаров

Щипцы для завивки BaBylissPRO Nano Titanium Spring

Справиться с непослушными кудрями поможет выпрямитель Philips BHS675. Его керамические пластины сохраняют естественную влажность волос, не допуская их повреждения.

Сдек шоппинг сервис для покупок

Выпрямитель Philips BHS675 StraightCare

Наполняем дом красивыми мелочами

Уютная атмосфера помогает расслабиться после напряженного рабочего дня, настроиться на позитивный лад, забыть о тревогах и волнениях. Поэтому психологи рекомендуют регулярно баловать себя покупкой милых интерьерных вещиц. Конечно, их выбор во многом зависит от того, в каком стиле оформлен интерьер вашего дома. Но даже если вы предпочитаете минимализм, то в нем всегда найдется местечко эффектной статуэтке или картине.

Конечно, стремительный темп жизни не всегда позволяет “выкроить” время на посещение магазинов для дома и внимательное изучение товаров на прилавках. К тому же многие брендовые магазины, например, Zara Home и IKEA вообще ушли с российского рынка, существенно ограничив выбор. Благодаря таким сервисам, как СДЭК Шоппинг, можно снова заказывать вещи любимых и известных мировых брендов. Вам просто надо выбрать понравившиеся товары из информационного каталога, оформить заказ, оплатить российской картой и подождать, пока компания выкупит и доставит их вам из-за рубежа.

Таким образом вы можете заказать все, что угодно для дома. Например, милый подсвечник IKEA Toppig, который поможет настроиться на романтический лад.

Подсвечник Ikea Toppig

А ковер Zara Home Textured With Fringing, изготовленный из натурального хлопка, привнесет в интерьер нежность и уют. Он отличается невероятно мягким и пышным ворсом, интересной бахромой и плотной тканой основой.

Ковер с бахромой Zara Home Textured With Fringing

Если вы хотите разнообразить интерьер, но не готовы к масштабному ремонту, то можете просто поменять занавески в комнате. Например, шторы Ikea Blahuva, заказать которые предлагает CDEK.Shopping, эффектно драпируются, ниспадая тяжелыми красивыми складками. Они выполнены из плотной ткани, которая не пропускает свет, поэтому вашему отдыху ничто не будет мешать.

Шторы блокирующие свет Ikea Blahuva

Готовимся к лету

Теплое время года – это отличная возможность подчеркнуть женственность, дополнив свой гардероб очаровательными платьями. В сезоне 2023 акцент сделан на воздушные и романтические образы, которые отлично подойдут для обладательниц любых типов фигур.

Прекрасным вариантом станет белоснежное жаккардовое платье ASOS DESIGN, с его летящим силуэтом, объемными рукавами и завышенной линией талии. Оно является воплощением кокетства и одновременно элегантности, подчеркивая линию шеи и плеч.

Белое жаккардовое платье миди с чашечками и пефемом ASOS DESIGN

Учитывая, что эта модель доступна на платформе СДЭК Шоппинг с приятной скидкой от магазина, ваш бюджет вполне «потянет» и покупку обуви. Обратите внимание на белые босоножки с завязками, которые придадут вашему облику легкость и невесомость. С платьем от ASOS DESIGN вы можете выбирать как босоножки на каблуке, так и на платформе или плоском ходу. В любом случае такие комбинации будут смотреться гармонично.

Белые босоножки на каблуке с круглым носком и завязками Topshop Ruby

И не стоит забывать о сумочке, которая станет отличным дополнением к образу и ярким акцентным аксессуаром. Желательно в этом сезоне выбирать объемные модели, особенно с текстильным или плетеным верхом.

Сумка-шоппер H&M Jacquard-weave

И напоследок хочется еще раз напомнить: чаще балуйте себя и не ждите для этого особенного повода. Небольшие, но регулярные радости и подарки «для себя» сделают вас увереннее в себе и своей привлекательности, помогут не потерять вкус к жизни в бытовой суете. Окружая себя красивыми и качественными вещами вы станете чаще улыбаться, повысите собственную самооценку и, тем самым, доставите удовольствие общения с вами близким людям.

10 марта 2023, 13:17
Фото: David Oxberry/moodboard/Globallookpress.com

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