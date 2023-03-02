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День Феодора Тирона и Мариамны Кикиморы: что нельзя делать 2 марта

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Традиции и приметы.

История праздника

Святой пошел против императора Максимилиана, который приказывал приносить жертву римским и правителям Римской империи, за что был обречен на жестокие пытки. Его отправили в темницу, лишили еды и воды. Но даже это не сломило Феодора, ведь ему помог Иисус Христос, который явился к нему и предал сил. После очередного отказа от исполнения приказания, святого сожгли на костре. Православного вспоминают за преданность вере и силу духа.

Мариамна – сестра апостола Филиппа – славилась своим даром исцеления. Во время странствия она пришла в Иераполь, где вернула зрение слепому человеку и вылечила жену градоначальника. Увидев это, жители города решили отречься от идолопоклонничества и принять христианство. Правителю это не понравилось, поэтому Мариамну и апостолов арестовали. После этого на тех, кто пошел против апостолов, обрушился гнев Божий. Они провалились сквозь землю, а отпущенная святая отправилась проповедовать Евангелие в Ликаонию.

Традиции

Второй день марта принято посвящать духовному и физическому очищению, молитвам. Считалось, что для того, чтобы очистить организм в православный праздник, нужно пить много холодной воды. В это время заканчивались зимние свадьбы, поэтому девушки гадали на замужество. Чтобы узнать, обретет ли семейное счастье девушка, нужно было выйти на улицу и посмотреть, кто встретится первым: если женщина, то желание исполнится, а если мужчина, то придется еще год походить в девках.

Народные приметы

  • Если слышны вороны в православный праздник – похолодает;
  • На Федора и Мариамну густой туман – к дождливому лету;
  • На льду водоема появилась вода – ждите тепла;
  • На улице тепло – к похолоданию.

Что нельзя делать 2 марта 2023

Нельзя смотреть в ночное небо. Есть риск встретить на нем падающую звезду, которая в этот православный праздник предвещает тяжелую болезнь.

2 марта 2023, 00:02
Храм. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
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