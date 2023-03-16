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Четверг 16 марта

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Собянин рассказал о новых проектах по поддержке людей с особенностями здоровья

Собянин рассказал о новых проектах по поддержке людей с особенностями здоровья
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Москва создает комфортные условия для жизни людей с инвалидностью.

В 86% социально значимых объектов сформирована безбарьерная среда, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Столица помогает родственникам людей с ментальными особенностями научиться за ними ухаживать. Дома-интернаты стали "социальными домами", где за человеком ухаживают с учетом его индивидуальных особенностей.

Отделения оборудованы кухнями и бытовыми комнатами. Также организованы специальные пространства для индивидуальных занятий.

В центре сопровождаемого проживания "Гурьевский" людей с ментальными особенностями учат жить самостоятельно. Подопечные после освоения программы переезжают в тренировочные квартиры.

По словам Собянина, госпрограмма "Социальная поддержка жителей города Москвы" помогла пройти реабилитацию более 156 тысячам человек с особенностями здоровья.

"Еще почти 232 тыс. человек получили протезы, слуховые аппараты, спортивные тренажеры и другие технические средства реабилитации", – отметил градоначальник.

В 2023 году столица увеличила доплаты пенсиям, размер льгот на проезд в общественном транспорте и оплату коммунальных услуг. Продолжается реализация программы "Московское долголетие".

16 марта 2023, 12:07
Фото: Гришкин Денис/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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