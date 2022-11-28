Москва увеличивает расходы на поддержку старшего поколения и семей с детьми

Столичный бюджет сохраняет социальную направленность. В 2023 году увеличиваются доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте и оплату коммунальных услуг и другие меры поддержки горожан. Кроме того, продолжится реализация одной из самых популярных программ – "Московское долголетие".

В следующем году на реализацию программы выделяется 3,9 миллиарда рублей. Занятия в рамках проекта останутся бесплатными и доступными в каждом районе города, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, программа стала неотъемлемой частью жизни многих горожан старшего возраста. За годы работы "Московского долголетия" занятия посетили около 450 тысяч человек, уточнил Филиппов.

"На сегодня в проекте принимают участие около 205 тысяч человек. Для них открыто более 12 тысяч групп по более чем 30 направлениям активностей. Занятия проходят в трех форматах – очно в помещениях и на свежем воздухе, а также онлайн. При этом каждый москвич может посещать неограниченное количество занятий независимо от формата и направлений", – рассказал заместитель главы департамента.

Москва продолжит поддерживать ветеранов Великой Отечественной войны. Им доступна помощь социальных работников, патронажной службы, круглосуточный вызов неотложной помощи и участие в программе "Санаторий на дому", отметил Филиппов.

Много внимание столица уделяет и поддержке семей с детьми. Уже несколько лет в городе реализуется проект для семей с новорожденным ребенком "Наше сокровище".

В этом году по инициативе "Объединения многодетных семей города Москвы" столица представила право бесплатного проезда на общественном транспорте обоим родителям многодетных семей, сообщила глава объединения Наталья Карпович.

Она напомнила, что семьям с детьми в Москве предоставляют скидку 30% на услуги ЖКХ и 50% на оплату капитального ремонта. Также город выделяет молочные продукты детям до семи лет и бесплатные лекарства.

Кроме того, многодетные семьи имеют первоочередное право на место ребенка в детском саду. В школе им предоставляют бесплатное двухразовое питание.

"Вся материальная помощь семьям ежегодно увеличивается. Например, пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10 процентов. Такие меры поддержки – это очень значимая помощь, на которую действительно рассчитывают многодетные семьи", – подчеркнула Карпович.

Москва продолжит увеличивать расходы на социальную поддержку горожан, заявил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил о программе реконструкции поликлиник, расширении амбулаторной сети, строительстве новых стационаров, школ, детских садов и других социальных объектов.