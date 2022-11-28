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Общество
Москва увеличивает расходы на поддержку старшего поколения и семей с детьми

Москва увеличивает расходы на поддержку старшего поколения и семей с детьми

Столичный бюджет сохраняет социальную направленность. В 2023 году увеличиваются доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте и оплату коммунальных услуг и другие меры поддержки горожан. Кроме того, продолжится реализация одной из самых популярных программ – "Московское долголетие".

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В следующем году на реализацию программы выделяется 3,9 миллиарда рублей. Занятия в рамках проекта останутся бесплатными и доступными в каждом районе города, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

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По его словам, программа стала неотъемлемой частью жизни многих горожан старшего возраста. За годы работы "Московского долголетия" занятия посетили около 450 тысяч человек, уточнил Филиппов.

"На сегодня в проекте принимают участие около 205 тысяч человек. Для них открыто более 12 тысяч групп по более чем 30 направлениям активностей. Занятия проходят в трех форматах – очно в помещениях и на свежем воздухе, а также онлайн. При этом каждый москвич может посещать неограниченное количество занятий независимо от формата и направлений", – рассказал заместитель главы департамента.

Москва продолжит поддерживать ветеранов Великой Отечественной войны. Им доступна помощь социальных работников, патронажной службы, круглосуточный вызов неотложной помощи и участие в программе "Санаторий на дому", отметил Филиппов.

Много внимание столица уделяет и поддержке семей с детьми. Уже несколько лет в городе реализуется проект для семей с новорожденным ребенком "Наше сокровище".

В этом году по инициативе "Объединения многодетных семей города Москвы" столица представила право бесплатного проезда на общественном транспорте обоим родителям многодетных семей, сообщила глава объединения Наталья Карпович.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Она напомнила, что семьям с детьми в Москве предоставляют скидку 30% на услуги ЖКХ и 50% на оплату капитального ремонта. Также город выделяет молочные продукты детям до семи лет и бесплатные лекарства.

Кроме того, многодетные семьи имеют первоочередное право на место ребенка в детском саду. В школе им предоставляют бесплатное двухразовое питание.

"Вся материальная помощь семьям ежегодно увеличивается. Например, пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10 процентов. Такие меры поддержки – это очень значимая помощь, на которую действительно рассчитывают многодетные семьи", – подчеркнула Карпович.

Москва продолжит увеличивать расходы на социальную поддержку горожан, заявил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил о программе реконструкции поликлиник, расширении амбулаторной сети, строительстве новых стационаров, школ, детских садов и других социальных объектов.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города/Агентство "Москва"
Автор: 28 ноября 2022, 12:56

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