Икона Божией Матери "Державная": церковный праздник 15 марта

Сегодня почитают образ Пресвятой Богородицы из сна обычной крестьянки.

Какой церковный праздник сегодня? История его началась 106 лет назад 15 марта — в тот самый день, когда Николай II отрекся от престола в пользу младшего брата. Накануне рокового события некой деревенской женщине Евдокии Адриановой привиделся незнакомый лик Девы Марии, который сегодня известен как икона Божией Матери "Державная".

Евдокия Адрианова решила, это знак от Пресвятой Богородицы, ведь вместе с ликом ей приснился наказ, что нужно взять в селе Коломенском большую черную икону и сделать красной. По преданию, сновидица при помощи священника действительно нашла в указанном месте запылившийся и забытый образ Девы Марии со скипетром и державой.

Священную реликвию привели в порядок и провели молебен. Так и появилась икона Божией Матери "Державная". Сон Евдокии Адриановой приняли за чистую монету, как послание Высших сил, а не отголосок психического расстройства. Потому сегодня 15 марта 2023 года православные отмечают церковный праздник.

Что нельзя делать

Идет вторая седмица Великого поста, а это значит, что запрещается многое. Верующие не употребляют продукты животного происхождения, избегают злых слов и дел, а также искореняют все, что мешает возлюбить ближнего своего как самого себя. Говоря о том, что нельзя делать сегодня, в первую очередь нужно иметь в виду духовную деградацию.

Народные приметы

Какой бы ни был церковный праздник, народный календарь всегда богат на предсказания, связанные с погодой. Так что, пока в церкви почитают икону Божией Матери "Державную", обычные люди без причуд следят за окружающей средой.

Теплый ветер — к погожему лету, а холодный — к ненастному. Вообще, какая 15 марта 2023 года погода, таким и июль стоит ждать. Если вдруг снег пошел в этот день — затянутся холода, длинные сосульки свидетельствуют о том же. Проследите за небом в полдень — если солнце будет сиять, это к урожаю хлеба.