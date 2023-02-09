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Златоустьев день: что нельзя делать 9 февраля

Златоустьев день: что нельзя делать 9 февраля

Праздник на Руси был связан с огнем.
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Сюжеты Православные праздники

Богослов Иоанн Златоуст считается одним из трех Вселенских святителей и учителей. Он служил в Константинополе в сане епископа. Житие святого относится к рубежу четвертого и пятого веков. Проповедник написал и распространил множество религиозных трудов. Прозвище Златоуст (золотые уста) он получил как раз за особый риторический дар.

За обращение язычников в христианство святой был отправлен в ссылку. Он умер где-то в окрестностях современного Сухума. Позже, когда патриарх Прокл распорядился вернуть останки богослова в Константинополь, обнаружилось, что его мощи являются нетленными. Собственно, 9 феврали православные отмечают перенесение мощей Иоанна Златоуста.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

В праздничный день не рекомендовалась заниматься вопросами красоты и ухода за волосами, а также засматриваться в зеркало. Наши предки верили, что епископ не любил нарциссов, поэтому старались его не злить. Крупные покупки тоже были под запретом. Вообще, 9 февраля стоит отказаться от решения деловых вопросов.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

На Руси праздник был связан с огнем. В Златоустьев день было принято собираться большой компанией и разжигать печь. Однако теплую атмосферу в доме, согласно традиции, следовало создать еще и шутками, веселыми историями и добрыми словами. Кроме того, христиане с утра шли в церковь молиться святому о грамоте и помощи в учении. Если 9 феврали на улице становилось теплом, значит скоро ударят морозы, гласила народная примета.

Фото: pixabay.com
Автор: 9 февраля 2023, 00:15 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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