Федор Поминальник: традиции и приметы на 8 февраля

Что нельзя делать в памятный день.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

8 февраля православные вспоминают святого Федора Студита, жившего в Византийской империи на рубеже восьмого и девятого веков. Он получил свое прозвище после того, как вступил в сан игумена Студийского монастыря, расположенного в Константинополе. Для него святой написал специальный устав.

Федор Студит принял постриг в 22 года. Он родился в зажиточный семье, в детстве не был ничем обделен, поэтому с возрастом посчитал правильным посвятить себя учениям Христа. Супруга святого также ушла в монастырь. Он много ездил по странам и занимался проповедями – умер в дороге.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 8 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

В день памяти святого не стоит смотреться подолгу в зеркало, через него может залетать в дом нечистая сила. Кроме того, на Федора Поминальника не следует открывать окна, чтобы не пустить в дом души умерших. На Руси также верили, что нечисть может перешагнуть порог, перевоплотившись котом, поэтому их стоило опасаться. 8 февраля девушкам не стоит знакомится с молодыми людьми. Кроме того, в православный праздник не принято громко кричать, особенно произносить бранные слова.

ТРАДИЦИИИ И ПРИМЕТЫ

Федора Студина наши предки прозвали Поминальником, потому что в день его памяти нужно также вспоминать об усопших. Для этого следует пойти в храм и поставить свечку. Также по традиции на ночь можно оставить для умершего близкого блюдечко с угощением. Кроме того, на Руси 8 феврали звали гостей, чтобы не оставаться один на один с душами ушедших друзей и родственников. Важная примета: бледная луна ночью подсказывала, что утром будет снегопад.