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Агафий-полухлебник: приметы и традиции 5 февраля

Агафий-полухлебник: приметы и традиции 5 февраля

Церковный праздник для православных.
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5 февраля 2023 года православный календарь указывает на ряд памятных событий. В частности, в этот день почитают мученика Агафанела. В народе церковный праздник в честь святого значится как Агафий-полухлебник.

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Согласно истории, Агафанел жил в III веке и пострадал за веру в Христа, будучи учеником епископа Анкирского Климента. Вместе со своим наставником он перенес истязания жестокими язычниками, а также получил дар целительства с помощью рук. Излечивая больных, он не забывал приобщать людей к вере, а погиб мученик вследствие удара мечом.

Церковный праздник 5 февраля в его честь получил название Агафий-полухлебник из-за обычаев зимнего времени года. На Руси в этот день православные проверяли количество хлеба в амбарах. Согласно канонам, запасов должно было оставаться не меньше половины, чтобы хватило до конца холодов.

Приметы и традиции в праздник

Агафий-полухлебник испокон веков — это день домашних дел. Исходя из истории церковного праздника, 5 февраля 2023 года принято проверять съестные припасы на кухне. Хозяйки проверяют, есть ли впрок крупы и другие продукты с длительным сроком годности. А еще сегодня убираются, очищают жилище от грязи и мусора.

Есть сегодня нестандартная примета: не надо на небо смотреть, дабы звезду падающую не увидеть. Согласно приметам, именно в день Агафия-полухлебника это астрономическое явление предвещает беду, а не счастье.

Так что в этот церковный праздник лучше наблюдать за животными и птицами. Если кот или кошка пузом кверху лежит — это к потеплению. На повышение температуры могут указывать и скачущие по веткам белки. А вот если синицы раскричались с утра пораньше на Агафия-полухлебника, то это к морозам.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2023, 00:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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