Прощеное воскресенье: как правильно просить прощения 26 февраля

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе

Лента новостей

Суббота 25 февраля

02:19Гибель маленького сына, уход жены, тайная семья: как живет знаменитый актер Щербина 00:11Прощеное воскресенье: как правильно просить прощения 26 февраля 22:06Полезная вкусняшка: рецепт творожно-кокосового печенья от Юлии Ковальчук 20:35Возраст – не приговор: самые модные российские звезды старше 50 лет 19:12"15 лет счастья": Ковальчук обнародовала беременность в годовщину отношений с Чумаковым 18:04Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года 18:03"Я влюблена по уши": бросившая Преснякова Подольская выдала нового мужчину 17:11Зачем россияне переезжают в Дубай? 17:08"Два чемодана – это все, что у меня есть": улетевшая в США Шнурова поставила крест на России 16:58До слез: Инна Чурикова перед смертью сделала пронзительное признание о маме 16:19Серьезное вмешательство: перекошенную Литвинову разобрали по косточкам 16:02"Без трусов лучше": красавица Волочкова предъявила натруженную кормилицу 14:33"Создать препятствия для других": стало известно о коварных планах манипулирующего принца Гарри 14:28Обколотого шприцами Садальского вывезли в инвалидном кресле: Безнадежно 13:32"Беременная": 57-летняя Зудина на радостях не застегивает одежду 12:22Рака нет: выписанная из онкобольницы Заворотнюк возвращается в кино 12:18"Проделана большая работа": сколько денег дочь Боярского спустила на преображение 11:27"Пластика": изуродованное лицо горбатой Пугачевой показали вблизи 11:02"Отрезает себе все и пришивает вновь": зачем Киркоров лег под нож пластического хирурга? 10:36Не спасли: перенесший операцию Николай Басков достойно ушел в 46 лет 10:24Раскрыта главная причина провальных отношений Бородиной с мужчинами 08:37Опасно для здоровья: диетолог раскрыл вред кефира 06:14Агрессия и раздражительность: как обуздать негативные эмоции 04:29Семейный рецепт от известного телеведущего: картофельный цветок 02:41Умный какаду добывает еду с помощью инструментов: видео 00:05Алексеев день: что нельзя делать 25 февраля 22:11Василиса Володина назвала цвет одежды для привлечения успеха 21:25"Это ужасно": сын расплакался после жуткой сцены изнасилования Теличкиной 20:07Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну 17:00Размахивал наркотиками и матерился: опального сына Талькова задержали в центре Москвы 16:40Увезли в больницу: певица Валерия сделала тревожное заявление 16:20"Принимают за городскую сумасшедшую": Кравец сообщила о крахе во Франции карьеры кривляки Литвиновой 15:20"Костер развести": наследие Чуриковой спровоцировало кровавую схватку 14:40"После такого только цистит": показавшую округлившийся живот Бузову отправили к врачу 14:08Отказывают ноги: вид разбитой болезнью Пугачевой ошарашил общественность 13:20Вскрыли глаз: перекошенная после операции Муцениеце истошно завизжала 12:00“Справил нужду”: отчаявшаяся после развода Чехова готова многое проглотить 11:00"Здесь кормушка": сбежавшая из России лицемерная Бородина продалась с потрохами 08:03Психолог назвала 5 установок несчастливых женщин 06:21Три условия, когда эмоции вызывают рак 04:33Необычное поведение птиц перед землетрясением в Турции попало на видео 02:09Как выбрать хороший чай в пакетиках: три совета эксперта 00:18Васильев день: народные приметы и запреты 24 февраля 22:23Ватные палочки в быту: 7 необычных способов использования 20:33За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом 17:58"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым 17:44На 40-й день Панфилов раскрыл причину смерти Чуриковой 17:09"Ей никто не даст": приползшую назад в Россию вертихвостку Литвинову поставили на место 16:49Тайные страсти и внебрачные дети: что скрывал от жены любвеобильный Олег Янковский 16:32Как живет работавшая с Раневской 94-летняя звезда "Золушки" Пилецкая
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Прощеное воскресенье: как правильно просить прощения 26 февраля

512

Что нельзя делать в праздник.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

26 февраля в России завершается Масленичная неделя, а уже завтра начинается Великий пост, который продлится 48 дней и ознаменуется Пасхой – древнейшим и важнейшим праздником Воскресенья Христова.

Соответственно, за день до начала Великого поста православные начинают отмечать Прощеное воскресенье, которое в 2023 году выпадает на 26 февраля. Праздник этот зародился на рубеже пятого и шестого веков.

Считается, что родоначальниками православного праздника являются египетские монахи. Во время поста они покидали обитель и направлялись в одиночное пиршестве по пустыне. Так как велик был риск не выдержать испытаний и не вернуться обратно, монахи предварительно прощались друг с другом.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 26 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

В Прощеное воскресенье нельзя ругаться с близкими, а тем более оскорблять кого-то – подобное поведение противоречит самой идее праздника. Церковь запрещает верующим венчаться в последний день перед Великим постом. Тяжелый физический труд также не рекомендуется – 26 февраля следует провести в спокойствии и гармонии. Кроме того, ложь особенно не приветствуется в светлый день.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

По традиции в Прощеное воскресенье принято просить прощение у родных и близких, а также прощать людей в ответ. Как правильно это сделать? На самом деле нет никаких секретов. При встрече нужно сказать человеку "Прости меня, пожалуйста!" В ответ принято отвечать "Бог простит и я прощаю!"

Кстати, в идеале встречаться лично, а еще лучше просить прощение после совместного участия в церковной литургии. Кстати, вполне допустимо, что человека отказывается прощать обидчика. Церковь рекомендует относиться с пониманием. Однако считается, что накопленные обиды постепенно вытесняют нормальную жизнь.

26 февраля 2023, 00:11
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Алексеев день: что нельзя делать 25 февраля

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

Зачем россияне переезжают в Дубай?

И почему он стал новым домом для русских.

Семейный рецепт от известного телеведущего: картофельный цветок

Рецепт сытного блюда для уютного застолья.

Алексеев день: что нельзя делать 25 февраля

Традиции и приметы на праздник.

Собянин: В Москве за 12 лет отреставрировано более двух тысяч памятников архитектуры

Количество памятников в неудовлетворительном состоянии сократилось в 7,4 раза – с 1325 до 180.

Мира без справедливости быть не может

Предупреждение и наказание – две четких цели Конвенции о преступлении геноцида – никогда не следует рассматривать отдельно друг от друга. Именно это стало основным посылом Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года, когда за день до принятия Всеобщей декларации прав человека была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Тогда, 75 лет назад, когда человечество узнало всю правду о зверствах, творившихся нацистской Германией, международная общественность была единодушна: необходимо сделать всё возможное для того, чтобы ужасные преступления Второй мировой войны никогда больше не повторились.

Выбор читателей

24/02ПтнОтказывают ноги: вид разбитой болезнью Пугачевой ошарашил общественность 24/02ПтнЛишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну 25/02Сбт"Пластика": изуродованное лицо горбатой Пугачевой показали вблизи 24/02Птн"Принимают за городскую сумасшедшую": Кравец сообщила о крахе во Франции карьеры кривляки Литвиновой 24/02Птн"Здесь кормушка": сбежавшая из России лицемерная Бородина продалась с потрохами 25/02Сбт"Я влюблена по уши": бросившая Преснякова Подольская выдала нового мужчину