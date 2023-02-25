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Алексеев день: что нельзя делать 25 февраля

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Традиции и приметы на праздник.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

25 февраля православные чтят память святителя Алексия. Доподлинно неизвестно, когда он родился – историки называют даты между 1292 и 1305 годами. Точно известно, что епископ родился и умер в Москве. Около сорока лет он посвятил монашеству. По указу великого князя Симеона Гордого, стал наместником митрополита Киевского и всея Руси, а позже получил кафедру.

Святитель Алексий сыграл значительную роль в деле укрепления Русской православной церкви в тяжелые годы междоусобных войн и иноземных нашествий. Он ездил договариваться и с Византийским патриархом и ордынскими ханами. Точный возраст митрополита неизвестен, однако считается, что он прожил более 80 лет.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

В день памяти митрополита Алексия нельзя было отказывать просящим. Считалось, что тот, кто отвернется от бедняка, сам скоро разорится. На Руси также отказывались надевать старую одежду 25 февраля, иначе можно было притянуть к себе старые проблемы, обиды и недуги. Кроме того, сегодня стоит мыслить лишь позитивно, потому что негативные мысли могут обернуться против вас.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

По традиции, 25 февраля считался рыбным днем. Мужчины утром уходили на рыбалку, чтобы к вечеру женщины приготовили угощения из рыбы и подали их дорогим гостям. Было принято собираться в православный праздник на застолье и согреваться у печи. Сны ночью считались вещими, только рассказывать о них нельзя было. Туман в День Алексия говорил нашим предкам о дождливом лете.

25 февраля 2023, 00:05
Фото: pixabay.com
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