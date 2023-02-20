Как добавить ярких моментов в постель: 3 совета сексолога

Как разнообразить интимную жизнь?

Долгие выходные — это хорошая возможность провести время со своим партнером. Даже если отношения крепкие и гармоничные, разнообразие интимной жизни всегда будет на пользу. Сексолог Анастасия Елисеева-Королева рассказала 3 способа как добавить ярких моментов в постель.

Необычная обстановка

Сексолог предлагает сменить стены спальни на новые. Например, снять отель или отправиться в загородный СПА. Для самых смелых пар она предлагает попробовать секс в машине или даже в общественном месте.

Массаж

Для того, чтобы лучше подготовиться к близости, можно начать с массажа. Эксперт рекомендует использовать эфирные масла нероли, иланг-иланга и другие. Спросите партнера о его чувствительных зонах и пройдитесь по ним поглаживающими движениями.

Разговор о желаниях

Общение и открытость — это секрет любых отношений, в том числе и сексуальных. Сексолог предлагает сыграть в игру для поиска скрытых желаний. Нужно взять листок, начертить игровое поле 3х3. Затем взять заранее подготовленные 10-20 карточек с разнообразными сексуальными идеями и предложить партнеру по очереди расположить их на поле.

"Не так важно, кто здесь выиграет, а кто проиграет. Главное — вы узнаете, чего хочет ваш партнер", — поясняет эксперт.