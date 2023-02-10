Повалил и облапал: на избитую экс-жену иноагента Смольянинова набросился чужой мужик

Бывшая супруга Артура Смольянинова* шокировала публику.

В прошлом году Артур Смольянинов* сбежал из родной страны, не забыв облить ее грязью. Последующие антироссийские высказывания артиста повлияли на его экс-супругу Дарью Мельникову, известную по роли Жени в сериале "Папины дочки". На нее обрушились с критикой, хотя та не говорила, что разделяет точку зрения бывшего мужа. Вскоре за девушку заступился Иван Охлобыстин. Актер призвал народ отстать от молодой артистки, ведь той уже досталось от экс-супруга. Якобы Артур избивал ее.

Кстати, после развода со Смольяниновым* Мельникова успела сыграть весьма откровенную роль в сериале "Хочу не могу!". Актриса изобразила помешанную на сексе девушку, которая меняет половых партнеров как перчатки. В одной из серий Дарья отдается мужику, который в реальной жизни ей, можно сказать, чужой. Тот же с удовольствием набрасывается на девушку, валит ее на постель и лапает.

Постельные сцены выглядят правдоподобно, от того публика и удивляется. Дело в том, что Дарья в реальной жизни ведет себя довольно сдержано и не демонстрирует свою женственность. А роль в сериале "Хочу не могу!" показывает Мельникову с другой стороны. Не исключено, что после этой кинокартины у экс-жены Смольянинова* появится еще больше поклонников.

Напомним, Артур Смольянинов* и Дарья Мельникова развелись летом 2021 года. Экс-супругов связывают двое сыновей. Первый ребенок появился на свет в 2015-м, а второй – в 2018-м. Мальчики живут вместе с матерью.

* внесен Минюстом в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, 13.01.2023