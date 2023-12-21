Собянин: В новогодние праздники в Москве пройдет около 200 крупных мероприятий

Мэр рассказал о главных площадках празднования Нового года в столице.



В дни новогодних праздников в Москве пройдет около 200 крупных мероприятий. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Традиционно в столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". На его площадках можно присоединиться к акции "Москва помогает" и внести вклад в поддержку участников спецоперации и жителей новых территорий.

Встретить 2024 год можно в 21 парке: "Сокольники", "Красная Пресня", Парк Горького, "Фили", 50-летия Октября и других. 30 и 31 декабря в усадьбе Деда Мороза состоятся праздничные мероприятия с концертами, хороводами и семейными шоу.

Музеи подготовили около 50 новогодних мероприятий. В Государственном музее А.С. Пушкина состоится "Пушкинская елка", а в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет выставка "В ожидании чуда".

Более 660 новогодних мероприятий запланировано в библиотеках и культурных центрах. Там пройдут интерактивные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, спектакли и творческие мастер-классы.

На сценах театров сыграют 40 спектаклей. Тематика постановок связана с зимой и новогодними праздниками.

В начале декабря Москву украсили более 4,9 тысячи световых праздничных конструкций и свыше тысячи искусственных новогодних елей. Большинство из них используют повторно, а после окончания новогоднего сезона отправляют на хранение.

В Москве открылось более 1,4 тысячи катков, из них 39 – в парках. Площадки расположены во всех районах города.