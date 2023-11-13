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Собянин: Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи

Собянин: Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи
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Столица оказывает приемным родителям материальную и психологическую поддержку.

Создание максимально комфортных условий для приемных семей – одна из приоритетных задач Москвы. Об этом во Всемирный день сирот рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что Москва помогает материально и психологически тем, кто готов принять в семью ребенка. В столице действует более 40 школ, которые позволяют семьям принять решение, а также 33 службы сопровождения замещающих семей.

На каждого приемного ребенка из бюджета Москвы выплачивается от 20,8 до 34,7 тысячи рублей ежемесячно. В семейных центрах родители могут получить правовую консультацию, записать детей на мастер-классы и тренинги, написал Собянин в своем телеграм-канале.

В семьях живут 17,4 тысячи приемных детей – 94% столичных сирот. В 2023 году новый дом обрели 760 детей, уточнил мэр.

Во время поиска семьи для ребенка он живет в одном из 12 центров содействия семейному воспитанию. Помещения там устроены как квартира. Ребята посещают обычные детские сады и школы, наблюдаются у врачей в поликлиниках.

Собянин подчеркнул, что город оказывает помощь сиротам и после достижения совершеннолетия. При необходимости их обеспечивают жильем.

Напомним, что в 2024 году социальные расходы составят 50% бюджета Москвы. Увеличится размер пособий и выплат гражданам старшего поколения, семьям с детьми и инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц.

13 ноября 2023, 11:49
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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