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Среда 11 октября

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Собянин: В 2024 году социальные расходы составят 50% бюджета

Собянин: В 2024 году социальные расходы составят 50% бюджета
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В столице сформировали проект бюджета на 2024-2026 годы.

На социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру и другие мероприятия направят 50% расходов бюджета. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Значительную часть средств выделят на программы развития: строительство метро, дорог, школ, больниц, детских садов и приобретение нового оборудование. По этим статьям расходы составят 44% бюджета.

"Будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник отметил, что Москва продолжит оказывать комплексную поддержку участникам спецоперации и членам их семей.

"Столичное здравоохранение" останется самой крупной городской программой. Средства направят на закупку лекарств, профилактику заболеваний, реконструкцию и строительство медучреждений, высокотехнологичную помощь.

В ходе первого после выборов мэра заседания президиума правительства Москвы Собянин дал ряд поручений по реализации основных городских проектов. Он распорядился ускорить программу реновации в два раза, провести капитальный ремонт 55 спортивных объектов, реконструировать 500 школьных корпусов.

11 октября 2023, 11:18
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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