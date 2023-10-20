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Пятница 20 октября

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Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы

Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы
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В столице усовершенствована система онкологической помощи.

Москва продолжает системную модернизацию системы здравоохранения. На базе крупных многопрофильных клиник формируется новый медицинский каркас, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Изменили принцип оказания медицинской помощи, внедрили единые алгоритмы и стандарты. Эффективность лечения значительно выросла", – отметил градоначальник.

Также усовершенствована система онкологической помощи. Вместо разрозненных отделений в Москве создано пять современных онкоцентров.

В 2013 году в столице запустили "сосудистую сеть". Завершается модернизация инфекционной службы. Расширена программа скрининга новорожденных.

Продолжается обновление столичных поликлиник. За пять лет модернизировано 40% медицинской инфраструктуры. Капитально отремонтировано более 40 корпусов больниц.

Строится многопрофильный лечебный комплекс детской ГКБ святого Владимира, лучевой корпус ММКЦ "Коммунарка", а также лечебно-диагностической комплекс больницы №62 в Сколкове.

"Всего, с учетом построенного, возведем 1 млн кв. м новых медобъектов. Столько же — отремонтируем", – подчеркнул мэр.

Собянин ранее объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник. Работы пройдут в 140 зданиях.

20 октября 2023, 15:35
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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