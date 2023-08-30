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Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Новый стандарт внедрят во всех медучреждениях столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте второго, заключительного этапа обновления поликлиник. Работы пройдут в 140 зданиях, написал градоначальник в своем блоге.

В ходе первого этапа реконструировали 127 зданий. Более 70 поликлиник находятся в высокой степени готовности. Работы завершатся в ближайшие несколько недель.

Собянин отметил, что за четыре года столица накопила уникальный опыт максимально быстрого обновления поликлиник. В медицинском сообществе и комплексе городского хозяйства сформировали эффективные "команды реконструкции".

По словам мэра, в случае остановки работ запустить процесс будет непросто. Город принял решение перейти ко второму этапу, не дожидаясь формального завершения первого.

"В первых 40 поликлиниках работы постепенно начинаем. Постараемся закончить полное обновление амбулаторного звена в течение двух лет – до конца 2025 года", – уточнил градоначальник.

Собянин в понедельник сообщил об открытии 11 поликлиник. Две построены с нуля, девять прошли комплексную реконструкцию. В числе новых медучреждений – взрослая поликлиника в районе Строгино на улице Твардовского, которая будет обслуживать около 50 тысяч человек.

30 августа 2023, 10:35
Фото: Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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