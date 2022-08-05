"Могут возникнуть инфекции": где опасно купаться в России

Ежегодно летом на водоемах погибает огромное количество людей. Пренебрегая своим здоровьем, разгоряченный народ бежит окунаться в опасную воду. Не только далекие от цивилизации озера и реки несут угрозу. Обходить стороной нужно и городские пляжи, где установлены знаки "Купание запрещено".
Наивно думать, что эти обозначения не играют роли. Порой одного заплыва достаточно, чтобы человек получил травмы и чудовищные заболевания. "Могут возникнуть острые кишечные инфекции, аллергии и отравления", — передает телеканал "360". Также берег может быть усыпан осколками, острыми камнями. Ранения способны привести к заражению крови.
Стоит запомнить раз и навсегда: в России опасно купаться в не предназначенных для этого местах. Да и в целом на воде рекомендовано быть бдительными. Недавно спасатели чудом спасли утонувшую на востоке Москвы женщину. Как сообщило "Радио 1", ее достали без признаков дыхания и пульса.