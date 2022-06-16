"Мест уже нет": Планы россиян улететь в Турцию с треском провалились

Туроператоры признаются: спрос на отдых в Турции у россиян превышает предложение. Чем скорее человек хочет вылететь на курорт, тем меньше у него шансов приобрести путевку с билетом. Пока число авиарейсов в этом направлении оставляет желать лучшего. На ближайшие даты отмечается дефицит туров, передает сведения телеканал "360".
Если планы улететь с треском провалились, всегда есть альтернатива. Как вариант, поддержать отечественную туриндустрию — махнуть в Сочи или на пляжи Балтийского моря. Не искушенных роскошью граждан ждут Анапа и Ейск. Кроме того, сейчас весьма актуален Дальний Восток.
Неплохой вариант — перенести отдых в Турции на более позднее время. Как сообщает RT, в течение лета прогнозируется увеличение количества вылетов из разных городов России. Ну а пока приходится мириться с обстоятельствами. "На ближайшие даты в Анталью действительно уже мест нет", — сообщили представители PEGAS Touristik.