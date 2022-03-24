Ефимов день: что нельзя делать в православный праздник 24 марта

История
Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории. Жил Евфимий в XV веке, происходил родом из семьи священника и в миру звался Иоанн. Долгое время его родители не могли иметь детей, и обещали отдать свое чадо на служение Господу. В 15 лет Иоанн принял монашеский постриг и получил имя Евфимий.
Он вел добродетельную жизнь, за что был избран экономом епископа, потом игуменом монастыря, а в 1429 году Новгородским архиепископом. За время своего архиерейства занимался строительством и восстановлением храмов, особенно тех, которые пострадали после пожаров.
Что нельзя делать
В этот церковный праздник нельзя обижать кошек, особенно с котятами, иначе настигнет беда. Нельзя 24 марта спрашивать у кукушки, сколько жить осталось. Нельзя продавать яйца. Считалось, что это принесет неудачи продавцу и покупателям. Нельзя оставлять маленьких детей нянькам и родственникам – ребенок вырастет капризным. Запрещается в этот православный праздник трогать березы в лесу – с этого дня у них начинается сокодвижение и деревья лучше не беспокоить.
Приметы и традиции
В этот церковный праздник, если вы идете в лес, возьмите с собой кошелек с мелкими монетами. Как только услышите "ку-ку", сразу потрясите кошельком так, чтобы монетки в нем зазвенели. Это верный и действенный обряд на денежное благополучие.
- Заметить 24 марта мышей на полях, – примета неурожайного года.
- В Ефимов день журавли стремительно и близко к земле летят, – к ненастью.
- Вороны 24 марта уселись на землю, – похолодает, на ветках дерева сидят, – задождит, на верхушке, – к потеплению.
- Лебеди в день Ефима плавают в пруду, – впереди солнечные и теплые дни.
- Сновидение в ночь на 24 марта – пустое.