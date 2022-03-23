Василиса Указательница: народные приметы 23 марта

23 марта 2022 года верующие отмечают церковный праздник в честь памяти Коринфских мучеников. По народному календарю день называют Василиса – вешней воды указательница, День Василисы, Василиса Коринфская, Кондратьев день.

В этот православный праздник люди вспоминают святую Василису, которая была среди Коринфских мучеников. В честь нее и назван этот день. Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории.

История

В III веке, во времена гонений на христиан при язычнике-правителе Декии, в Коринф прибыл военачальник Иасон. На него была возложена миссия по истреблению христиан. Ему доложили, что недалеко от города в пустыне обитает христианин Кодрат, и к нему приходит много народу, чтобы послушать его речи. Среди них была и девятилетняя Василиса.

Всех их арестовали и доставили на суд. Верующих истязали. После попыток заставить людей отречься от Христа и признать идолов истинными богами, мучеников приказали бросить на съедение диким зверям. Но животные даже не приблизились к несчастным. За это их приговорили к смертной казни. Многие христиане из того города были поражены храбростью мучеников во главе с Кодратом и вместе с ними добровольно приняли смерть.

Что нельзя делать

В этот церковный праздник нельзя ругать детей на ночь. Нельзя работать на земле и сажать деревья. Запрещено 23 марта совершать покупки, а также собираться компанией за богато накрытым столом и объедаться.

Приметы и традиции

В данный церковный праздник наши предки считали, что на Василису начинается сезон мартовских гроз. Это время называли окончательным завершением зимы и началом пробуждения природы. День становится длиннее ночи. Утром по-прежнему бывают заморозки, но они становятся мягкими и непродолжительными.

Главная народная примета в этот церковный праздник: старайтесь не разлить напиток в этот день. Если это случится, удача убежит из дома вместе с вешними водами и может уже не вернуться.