День святого Модеста и канун Нового года: приметы и традиции 31 декабря

История
31 декабря православные чтят память святителя Модеста. По церковным заветам, святой Модест защищает домашний скот и животных от гибели и угона. В давние времена в этот день любая посиделка сопровождалась пивом и мясными блюдами — чтобы задобрить духов, ну а в современных реалиях все иначе. Во-первых, у православных идет пост. Во-вторых, народ готовится праздновать Новый год.
Традиции и приметы
Если снег идет хлопьями, значит впереди теплая зима.
Разбитая посуда — к ссоре.
До полуночи убрать стол — к бедности.
Повстречать крупную собаку — к большой удаче.
Что нельзя делать 31 декабря?
В православный праздник запрещены любые ссоры, конфликты и враждебные настроения. То же самое касается и любой агрессии.
Кроме того, 31 декабря 2022 года не рекомендуется зашивать одежду, чтобы в перспективе не исправлять ошибки.
Запрещено, согласно поверьям, брать деньги в долг. В противном случае можно накликать разорение и бедность.
Нельзя дурно отзываться об умерших, причем не только сегодня, но и в любой православный праздник.
Нельзя пребывать в неубранном и грязном доме. Новый год нужно встречать в чистом жилье и с чистой совестью.