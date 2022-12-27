Филимонов день: что нельзя делать 27 декабря

История
27 декабря православные вспоминают сразу четырех мучеников — Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. Каждый из них отдал жизнь за веру в Христа. Для почтения памяти мучеников, православные читают молитву о верных людях, избавления от врагов и возвышения силы Христа.
На Руси же этот день был особенно опасен из-за злых духов. Они со всех сторон пытались попасть в дом, поэтому жители старались защитить свое жилье разными путями.
Еще среди людей шли разговоры, что во сне можно увидеть свои скрытые способности узнать сильные черты характера, разглядеть внутреннее благородство.
Традиции и приметы
Какая 27 декабря погода — таким будет и февраль 2023 года.
На Руси старались почаще умывать лицо и руки, надевать свежую одежду, чтобы защитить себя от молнии и злого духа.
Дома нужно убраться, чтобы отпугнуть нечистую силу. Она не может жить в порядке и чистоте.
Что нельзя делать 27 декабря 2022 года
Запрещено пить алкогольные напитки.
Родителям нельзя оставлять маленьких детей без присмотра.
А на улицах нельзя поднимать найденные предметы.
Выгуливая домашнее животное, нужно держать его на поводке. Так, в него не вселится злая сила.