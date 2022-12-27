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Филимонов день: что нельзя делать 27 декабря

Филимонов день: что нельзя делать 27 декабря

27 декабря 2022 года православная церковь чтит мучеников Аполлония, Феотиха, Ариана и Филимона.
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История

27 декабря православные вспоминают сразу четырех мучеников — Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. Каждый из них отдал жизнь за веру в Христа. Для почтения памяти мучеников, православные читают молитву о верных людях, избавления от врагов и возвышения силы Христа.

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На Руси же этот день был особенно опасен из-за злых духов. Они со всех сторон пытались попасть в дом, поэтому жители старались защитить свое жилье разными путями.

Еще среди людей шли разговоры, что во сне можно увидеть свои скрытые способности узнать сильные черты характера, разглядеть внутреннее благородство.

Традиции и приметы

Какая 27 декабря погода — таким будет и февраль 2023 года.

На Руси старались почаще умывать лицо и руки, надевать свежую одежду, чтобы защитить себя от молнии и злого духа.

Дома нужно убраться, чтобы отпугнуть нечистую силу. Она не может жить в порядке и чистоте.

Что нельзя делать 27 декабря 2022 года

Запрещено пить алкогольные напитки.

Родителям нельзя оставлять маленьких детей без присмотра.

А на улицах нельзя поднимать найденные предметы.

Выгуливая домашнее животное, нужно держать его на поводке. Так, в него не вселится злая сила.

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 27 декабря 2022, 00:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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