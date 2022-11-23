Импортозамещение и реставрация: специалисты обсудят сохранение культурного наследия в условиях санкций

В центре современного искусства "Винзавод" 24-26 ноября состоится выставка, посвященная импортозамещению в сфере реставрации. В мероприятии примут участие компании и эксперты, работающие над восстановлением культурного и исторического наследия Москвы.

Посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах, понаблюдать за соревнованиями молодых реставраторов. Вход на мероприятие бесплатный для всех желающих, но необходимо зарегистрироваться на сайте сохранениенаследия.рф.

В ходе мастер-классов посетители увидят процесс восстановления реальных объектов культурного наследия. Реставраторы будут работать над мозаичным панно НИИДАР, люстрами из павильона ВДНХ "Латвия", дверным полотном и паркетным щитом из усадьбы Останкино и другими ценными артефактами.

Специалисты поделятся навыками работы с керамикой, живописью, чугуном, кожей, тканью и другими материалами. Мастер-классы запланированы на все дни работы выставки.

Посетители смогут сами опробовать техники реставрации. Им расскажут о восстановлении икон, наличников, укреплении кожаных переплетов и многом другом.

Для детей подготовлена серия занятий "Маленький реставратор". Ребята смогут отреставрировать мозаику и позолоту, научатся восстанавливать орнаменты и создавать шаблоны под роспись.

В выставке примут участие молодые реставраторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов. Они будут состязаться в восстановлении станковой масляной живописи, кирпичной кладки, металлической кровли, произведений из дерева

В рамках лектория состоятся дискуссии, круглые столы, панельные сессии и лекции от представителей реставрационных мастерских, образовательных, научно-исследовательских учреждений.

Посетители познакомятся с продукцией российских производителей реставрационных материалов. Среди участников выставки – "Мануфактура Окна Дом".

Компания работает на рынке с 1992 года. Предприятие производит уникальные деревянные окна и двери и занимается реставрацией старых образцов.

На выставке "Мануфактура Окна Дом" представит работы витражного мастера и столяра-реставратора, рассказала в беседе с "Дни.ру" креативный директор компании Валентина Кузина.

"За 30 лет наша компания участвовала в реставрации знаковых для Москвы исторических зданий – Большого театра, Дома Пашкова и других объектов культурного наследия. Это наша визитная карточка", – отметила она.

Выставку посетят архитекторы-реставраторы из Донбасской национальной академии архитектуры и строительства. Своим опытом поделится и правительство Москвы.

В столице за последние 12 лет привели в порядок почти 1,9 тысячи объектов культурного наследия, из них 144 отреставрировали в текущем году. Доля памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилась с 39% до до 4,4%.