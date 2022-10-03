Собянин пообщался с посетителями центра поддержки семей мобилизованных россиян

Какую поддержку могут получить родственники мобилизованных, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

1 октября 2022 года в Москве на базе специализированного центра занятости "Моя карьера" (на улице Сергея Радонежского, 1 ст1) заработал Центр поддержки семей мобилизованных граждан. Его посетил мэр столицы Сергей Собянин. Там он пообщался с посетителями.

По мнению градоначальника, сейчас крайне важно уделять внимание родным и близким мобилизованных россиян. Мол, семьи оказываются в ситуации, которую сложно было предположить совсем недавно, поэтому им необходима поддержка. "[В центре] предоставляется весь набор услуг, начиная от адресной помощи: материальная, юридическая помощь, психологическая поддержка", – рассказал мэр.

Он отметил, что в центре помогают в ситуациях, касающихся детей: например, связанные с устройством ребенка в детский сад или школу, обеспечением питания, переводом в учреждение поближе. Также оказывается помощь в решении вопросах, связанных с социальных обслуживанием родителей, поиске работы и переобучении.

"Семьи мобилизованных и они сами должны знать, что Москва будет заботиться о них на всем протяжении специальной военной операции и после нее. Мы никого не бросим, будем внимательно относиться к каждой семье, супруге, родителям, детям", – заявил Собянин.

В центре работают 20 консультантов, три эксперта по юридическим вопросам, два консультанта по решению вопросов, связанных с детскими садами и школами, два – по вопросам помощи пожилым родственникам, пять психологов.

Одна из посетителей центра Татьяна Бандурина рассказала Собянину, что в настоящий момент находится в декрете, и ее супруг – единственный кормилец в семье. "Мне бы хотелось, чтобы нашей семье помогли", – призналась москвичка.

Мэр отметил, что при необходимости город оплатит пребывание детей мобилизованных в детских садах, кружках, их питание. В оформлении нужных документов помогут сотрудники офисов "Мои документы". Они также находятся в центре поддержки на Сергея Радонежского, 1 ст1.

Итак, родителям дошкольников и школьников помогают:

– устраивать детей без очереди в ясли, детский сад, школу или группу продленного дня рядом с домом;

– решить вопросы обеспечения горячего питания и досуга детей;

– оплачивать пребывание детей в детских садах.

Родственники мобилизованных могут рассчитывать на:

– адресную помощь и надомное обслуживание: доставку продуктов, приготовление пищи, уборку в дома, санитарно-гигиенические процедуры, сопровождение на прогулке (касается пожилых родственников и матерей, имеющих детей с инвалидностью);

– ускоренную и упрощенную госпитализацию (касается тех, кому нужно круглосуточное наблюдение и лечение).

Они также могут посещать групповые и индивидуальные занятия с психологом, а также тренинги по финансовой грамотности.

Также доступна бесплатная юридическая консультация . Специалисты расскажут о каникулах на ипотеку, кредитах, получении статуса военнослужащего, льготах и субсидиях на ЖКХ, а также как представлять интересы мобилизованного в банке.

Что касается трудоустройства, то в таких случаях родственникам мобилизованных помогают:

– в поиске подходящих вакансий;

– в получении дополнительных навыков или профессиональном переобучении;

– в открытии собственного дела (консультации);

– в оформлении госуслуг (через единой входное окно).

В числе полезных онлайн-ресурсов для семей мобилизованных:

– официальный сайт мэра Москвы www.mos.ru (можно записаться в школу, детский сад, ГПД, кружки, оплатить ЖКУ, оформить питание школьников);

– Федеральная налоговая служба www.nalog.gov.ru/rn77 (можно проверить и оплатить начисления, оформить налоговый вычет);

– "Госуслуги" www.gosuslugi.ru (на портале можно обжаловать решения по призыву в рамках частичной мобилизации);

– горячая линия 112 (#5 – общие вопросы по частичной мобилизации, #6 – вопросы относительно полученной повестки).

Для родственников мобилизованных работает горячая линия департамента труда и социальной защиты населения Москвы – +7 495 870 44 44. Сотрудники соединят звонивших со специалистами центра поддержки.

Для дополнительной проверки повестки мобилизованные могут обратиться в военкомат по месту призыва, воспользоваться чат-ботом @MobilizationmskBot в "Телеграме", позвонить на горячую линию 122, а также перейти на сайт "Госуслуги".