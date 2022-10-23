День Евлампия: народные приметы 23 октября 2022 года

ИСТОРИЯ
По церковным документам мученики Евлампий и Евлампия были братом и сестрой. По приказу императора Максимиана на всех христиан начались гонения, а ослушавшихся следовало избивать и казнить. Евлампий лишь посмеялся над указом.
Жестокий император весел арестовать христианина. Во время суда Евлампия призывали отречься от веры, но он стойко держался. Узнав о суде над братом, Евлампия сама объявила себя христианкой. Ее подвергли тем же пыткам, после чего обоих бросили в раскаленную печь. Но огонь не причинил им вреда, так как Господь охранял их.
ТРАДИЦИЯ
В этот период крестьяне начинали освещать дома лампами, так как дни становились короче и холоднее.
Знахари собирали траву руту, чтобы защитить детей от болезней.
Обращали внимание на месяц — куда показывают рога, оттуда подует ветер. Если на север, значит ждать холодного ноября.
Но если мороз не ударил еще, то и следующие четыре недели будут теплыми.
А опадающие листья ивы сулят раннюю зиму.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 23 ОКТЯБРЯ
В эту дату не играли свадьбу, не венчались, иначе брак будет несчастливым.
Новые вещи не покупали, чтобы не испортились раньше срока.
Запрещалось употреблять крепкие напитки.