Автомобильный тур по древним русским городам

Если этим летом вам не хватило впечатлений и путешествий, предлагаем осенью выделить две недели на подробное знакомство с красивейшими старинными городами. Плюс в том, что далеко ехать, а тем более лететь на самолете не придется: достаточно сесть в машину и отправиться в путь. Вместе с сервисом OneTwoTrip мы составили подробный маршрут по Золотому кольцу, прибавив к нему несколько интересных локаций.



План поездки



ПО ТЕМЕ Автомобильный маршрут по Крыму: десять дней на юге полуострова

Продолжительность: 14 дней

Длина маршрута: 1 065 км

Путешествие начинается в Москве. Если у вас нет автомобиля, можно взять его в аренду – один день обойдется порядка 1 600 рублей.

В Золотое кольцо входят восемь городов — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В целом, уже получается готовый закольцованный маршрут из Москвы. Но мы советуем добавить в него несколько небольших симпатичных городков – Углич, Плес и Палех – о которых расскажем в этой статье. А если есть время и желание, можно еще дополнительно заехать в Рыбинск, Мышкин, Кинешму, Шую и Гусь-Хрустальный.

Дороги между городами достаточно хорошие, так что ехать можно на легковом авто. Недостатка в заправках и кафе, в которых можно перекусить по пути, нет.

Сергиев Посад

Для старта путешествия лучше всего выбрать будний день и ехать прямо с утра: так вы, во-первых, не попадёте в пробку на выезде из города (без неё доехать можно за полтора часа), а во-вторых, получите больше времени на осмотр Сергиева Посада и окрестностей.

По пути можно заглянуть в красивую усадьбу Мураново (1 час от Москвы). В XIX веке здесь в летнее время жил великий российский поэт Федор Тютчев, и сегодня в доме-музее сохранились его вещи. Но сюда стоит ехать не только ради поэзии: это одна из немногих сохранившихся в целости и сохранности дворянских усадеб. Проведите пару часов, гуляя по дому и парку и наслаждаясь тишиной и покоем. Зайти внутрь усадьбы можно только с экскурсией, открывается музей в 10:00, по понедельникам не работает.

Обедать отправляйтесь в Сергиев Посад, от Мураново ехать всего полчаса.

Большинство туристов приезжают в город ради осмотра Троице-Сергиевой лавры – и её действительно стоит увидеть. Внутри стен более пятидесяти строений, в том числе величественный Троицкий собор, иконы и фрески для которого писала артель мастеров под руководством Андрея Рублёва. Именно здесь была создана знаменитая "Троица", которая сейчас хранится в Третьяковской галерее. Также на территории лавры обязательно нужно зайти в Успенский собор, в котором можно посмотреть на деревянный гроб, хранивший мощи Сергия Радонежского.

Нагулявшись по территории лавры, можно отдохнуть у Келарского пруда, а потом пойти бродить по старым кварталам, в которых сохранились деревянные домики прошлых веков. Поужинайте в одном из приглянувшихся кафе, а на ночь отправляйтесь в Переславль-Залесский – в пути чуть больше часа. Отель в городе можно найти от 1 500 рублей за сутки.

Переславль-Залесский

В симпатичном старинном городке на берегу Плещеева озера, который помнит ещё Юрия Долгорукова, проведите целый день. Главное развлечение туристов здесь – ходить по необычным музеям и любоваться церквями. В Музее утюга посмотрите, какими приспособлениями раньше гладили одежду, в Музее чайника узнайте о старинных традициях чаепития, а в Музее паровозов покатайтесь на дрезине. Ещё можно зайти в Музей радио, дом царя Берендея и музей с интересным названием "Конь в пальто".

Если останется время, отправляйтесь в село Веськово в двадцати минутах от центра города, где сохранился ботик "Фортуна" из потешной флотилии Петра I. Музей с судном стоит на возвышении, и по пути туда открываются отличные виды на Плещеево озеро.

Переночуйте в Переславле, а утром выезжайте в Ростов. В дороге проведёте чуть меньше часа.

Ростов Великий и Углич

На осмотр великого и великолепного Ростова у вас есть целый день. Этот тихий город – один из древнейших в России, первое упоминание о нём относится к 862 году. Центр туристического притяжения — белокаменный кремль, в котором снимали несколько сцен из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Пройдите по галереям и сделайте несколько фотографий окрестностей – виды открываются очень живописные.

Если в Переславле вы недостаточно насмотрелись на предметы домашнего быта, зайдите в музей "Русский ветроград" – здесь и утюги, и прялки, и корыта, и самовары. Или отправляйтесь на корабле по огромному озеру Неро (если, конечно, погода позволяет).

В качестве сувенира купите шкатулку или карманное зеркальце со знаменитой ростовской финифтью.

На ночь оставайтесь в Ростове – здесь можно найти жилье от 1 700 рублей. А утром поезжайте в Углич – город хоть и не входит официально в Золотое кольцо, но определённо достоин вашего внимания. В дороге проведёте около часа.

Углич – симпатичный старинный город, который впервые упоминается в летописях в 1148 году. Здесь очень красивая архитектура и потрясающие виды на Волгу. Погуляйте по кремлю и посмотрите на церковь, построенную на месте убийства царевича Дмитрия, пройдите по набережной и загляните в магазинчике в Торговых рядах – тут можно купить сувениры (выбор большой – от часов со знаменитого завода "Чайка" до сыра, который тут производят).

К вечеру выезжайте в Ярославль – от Углича два часа в пути. Хорошую гостиницу в Ярославле можно найти от 900 рублей.

Ярославль

Ярославль с 2017 года носит звание столицы Золотого кольца, а в Смутное время он побывал и столицей Руси – правда, недолго, с апреля по июнь 1612 года.

Достопримечательностей в городе очень много, за день удастся посмотреть только часть. Центр Ярославля является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрите все главные соборы и монастыри, спуститесь к Стрелке, прогуляйтесь по набережной и полюбуйтесь видом на слияние Волги и Которосли.

Если хочется еще немного старины, зайдите в музей "Музыка и время", где хранятся колокола, патефоны и старинные часы. На Первомайской улице найдите символ города – бронзового медведя, который каждый час издаёт грозный рык.

Переночуйте в городе. Завтра вас ждёт Кострома – самая северная точка вашего маршрута, после которой вы постепенно поедете в сторону Москвы. От Ярославля до Костромы 1 час 20 минут.

Кострома и Плес

Спокойный и уютный город, основные достопримечательности которого расположены недалеко Волги, когда-то был торговым и экономическим центром региона. Здесь множество красивых архитектурных памятников. Старинный кремль, который стоял на холме над рекой, к сожалению, не сохранился – он был разрушен в 1934 году, а на его месте сегодня расположен парк с памятником Ленину (если приглядеться, становится очевидно, что постамент предназначался для памятника Романовым). Часть соборов кремля начали восстанавливать в 2016 году.

Погуляйте по набережной, а оттуда поднимитесь к памятнику Ивану Сусанину – он родился в деревне недалеко от города. Потом направляйтесь к центральной площади, на которой сходятся все основные улицы. Зайдите в торговые ряды – здесь стоит приобрести местный сыр и необычную чёрную четверговую соль.

Ночь проведите в Костроме – отели здесь можно найти от 1 000 рублей. А утром поезжайте в Плес, дорога туда займет один час.

Плёс тоже официально не входит в Золотое кольцо, однако не заехать в этот живописнейший город на Волге просто нельзя. Не зря же Левитан написал тут и в окрестностях более 200 полотен. И с тех пор Плес изменился несильно: здесь по-прежнему разноцветные деревянные домики спускаются к реке, а главными составляющими пейзажа остаются река, небо и леса на другом берегу. В этом умиротворяющем месте вам точно захочется провести весь день, а мы советуем и переночевать в одном из уютных гостевых домов (цены начинаются от 1 000 рублей).

Иваново и Палех

Утром переезжайте в Иваново, в пути всего час. Это самый юный город Золотого кольца – звание он получил только в конце XIX века, а до того был селом (правда, если верить раскопкам, люди жили тут с XV века).

Сегодня Иваново – город невест и текстильная столица России: на местный ситец можно посмотреть в одноименном музее, а изделия купить в одном из многочисленных магазинчиков. Также интересен Музей промышленности и искусства (если вы еще не устали разглядывать старинные предметы, тут можно пополнить свою коллекцию фотографиями вееров, фарфора и часов).

Переночуйте в одном из отелей или гостевых домов (от 1 000 рублей за сутки), а утром отправляйтесь в следующий городок, выбивающийся из традиционного маршрута – Палех. В пути 1 час 15 минут.

Палех – даже не город, а поселок городского типа, который, однако, ведёт свою историю с IX века. Начиная с XVII века это поселение было одним из центров иконописи, а гораздо позже тут появился особый местный промысел: после революции художники создали артель, которая занималась росписью по дереву, и быстро выработали узнаваемый стиль. Сегодня шкатулка или другая вещица с миниатюрной палехской росписью – обязательный сувенир, который нужно привезти из города. А о развитии творчества вам подробно расскажет экскурсовод в Государственном музее палехского искусства.

Нагулявшись по городу и выбрав подарки переезжайте в Суздаль (1 час 40 минут в пути). Ночевать будете там – выбор отелей больше. Цены начинаются от 1 500 рублей за ночь.

Суздаль

Даже человек, совершенно не интересующийся историей, легко определит, что городу много лет. Здесь отлично сохранилась застройка прошлых веков – от Суздальского кремля, которому больше тысячи лет, до памятников деревянного зодчества, которые собраны в музее под открытым небом.

Город можно обойти пешком за час, но вы точно потратите больше времени, потому что сложно не заходить в каждую церковь на пути – все они очень красивые. Усложним задание: поднимитесь на Преподобенскую колокольню и попробуйте сосчитать все церковки, которые видите.

Выделите время, чтобы доехать до Кидекши — маленькой деревеньке всего в 10 минутах на машине. Здесь сохранилась церковь Бориса и Глеба – самый первый белокаменный храм Северо-Восточной Руси. На ночёвку возвращайтесь в Суздаль, а с утра поезжайте в последний пункт назначения на маршруте – Владимир. Ехать чуть меньше часа.

Владимир

Во Владимире предлагаем расслабиться и остаться на пару дней – путешествие получилось таким насыщенным, что от него может понадобиться отдых. В первый день погуляйте по городу, любуясь памятниками белокаменного зодчества. В красивейшем Успенском монастыре сохранились фрески Андрея Рублева, а барельефы на фасадах Дмитриевского собора хочется рассматривать очень долго, отыскивая всех мифологических существ. Ну и просто погуляйте по городу, фотографируя деревянные жилые дома и дворянские особняки. А если погода хорошая, проводите закат на смотровой площадке.

На второй день съездите в окрестности города — здесь в деревне Боголюбово расположен один из самых красивых русских храмов, легкая и изящная церковь Покрова на Нерли. Идти придется пешком через поле, так что сверьтесь с прогнозом погоды.

На ночевку можно вернуться во Владимир или поехать в сторону Москвы и остановиться в одном из домов отдыха с баней. Цены на такие варианты начинаются от 5 000 рублей за ночь, но вы это честно заслужили. Тем более что отрезок от города до столицы самый длинный за всё путешествие – в пути 3 часа.