Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Пятница
11 сентября
Лента новостей
23:43
Автомобильный тур по древним русским городам
21:52
В Прокопьевске обрушившаяся стена старого дома убила 11-летнюю девочку
21:33
"Где муж-то?": юбиляршу Долину заподозрили в расставании с супругом
21:22
Прокуратура Берлина не может предоставить России новые данные о Навальном
20:55
"Невиданный беспредел": бьющемуся за любовь народа Лукашенко не оставили шансов
20:14
Решетова невольно подтвердила слухи об изменах Тимати
20:13
Пай-мальчик: сокамерники о поведении Михаила Ефремова
20:02
"Главное, чтобы не было поздно": Лукашенко пророчит отрезвление Белоруссии
19:58
Вдова решила выгнать из дома престарелого отца Марьянова
19:20
Сделавшего маникюр Юрия Дудя обличили в любви к парням: Гей и ни слова больше!
18:45
Дочь Веры Брежневой показала себя голышом
18:43
Россияне испугались: как Лукашенко мог, но не стал главой Союзного государства
18:42
Хилькевич в ужасе от парня-тирана: Ездил за мной, пугал, следил
18:41
Охлобыстин и Асмус довели звезду шоу "Дом-2" до истерики
18:40
"Ей не хочется себя показывать": изуродованную раком Заворотнюк с трудом узнали в больнице
18:35
США призвали Россию убедить Лукашенко "уступить воле народа"
18:21
В Москве началась "Российская креативная неделя"
18:09
Как пережить потерю нерожденного ребенка: советы психолога
18:05
"Доска": наследницу Ренаты Литвиновой высмеяли за откровенное фото
17:57
"Просто не знал, что с этим делать": Шепелев рассказал о проблемах в браке с Фриске
17:57
Горбачева из сериала "Чики" и ее любовник познакомились в прошлой жизни
17:27
"Ты наш ориентир": дочь трогательно поздравила Долину с юбилеем
17:21
Ученые забили тревогу о всемирном потопе после изучения водорослей
17:14
"Эффект бумеранга существует": Шишкова отреагировала на расставание Тимати и Решетовой
17:13
"Смех сквозь слезы": разведенка Муцениеце о расставании Тимати и Решетовой
16:48
Аферисты продают вещи Лолиты в Сети
16:33
Известная модель потеряла сознание после оплеухи мужа-ревнивца
16:27
"Измены и насилие": дочь Толкалиной впала в шок после свадьбы
16:26
Лукашенко лишился мужского достоинства: Отдает приказы против своего народа
16:26
Тяжелый недуг свалил улетевшего в медовый месяц сына Валерии
16:25
Отвел в сторонку и напомнил, что женат: Добронравов осадил флиртующую Кравченко
16:23
Оставшийся без денег Мясников из "Уральских пельменей" пошел на крайние меры
16:22
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID-19: мнение иммунолога
16:20
"Меня наказывает Бог": лидер группы "Чиж & Co" рассказал о смерти сына
16:09
Российские истребители заставили сесть "угнанный" белорусский самолет
15:58
Королева странно отреагировала на новость о двух женщинах с Глушко в ее доме
15:52
Россия поставит в Бразилию до 50 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V"
15:39
Трусы Киркорова выставили на продажу в интернете
15:34
"Узнают в героях друзей, соседей, знакомых": звезда сериала "Толя-робот" снимает трагикомедию
15:20
"Сплошное разочарование": расставшегося с Анастасией Решетовой Тимати облили грязью
15:14
Сбившая насмерть человека звезда "Голоса" отдыхает в Турции
15:14
Вскрылся роман Янковского с замужней актрисой
15:08
Лишившийся зубов Шура вынужден голодать
15:01
"Жуткий казус": Татьяна Лазарева попала в переплет
14:55
Кто на самом деле будет управлять США в случае победы Байдена
14:33
"Дни.ру" дарят подарки: пеногенератор ORION FOAMER SUPER PRO+
14:32
"Рожавшую не хочет": Миро объяснила разрыв между Тимати и Решетовой
14:30
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
14:29
Солистка группы "Винтаж" унизила Рудковскую: Обезьяний стыд
14:25
Стала известна причина ухода Станислава Садальского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: В Москве уже давно раскусили Лукашенко
В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко
Ефремова в СИЗО отпаивают валерьянкой и кормят вареной селедкой
Политолог предрек скорую эвакуацию Лукашенко: Повторяет ошибки Януковича
Лукашенко может превратить Белоруссию в концлагерь ради сохранения власти – эксперт
Немцы нашли в крови Навального следы нового вида яда "Новичок"
Lifestyle
Переславль-Залесский. Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com Ростов Великий. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Ярославль. Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Плес. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com Иваново. Фото: Vladimir Smirnov/Russian Look/www.globallookpress.com Суздаль. Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com Владимир. Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com +1

Автомобильный тур по древним русским городам

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Если этим летом вам не хватило впечатлений и путешествий, предлагаем осенью выделить две недели на подробное знакомство с красивейшими старинными городами. Плюс в том, что далеко ехать, а тем более лететь на самолете не придется: достаточно сесть в машину и отправиться в путь. Вместе с сервисом OneTwoTrip мы составили подробный маршрут по Золотому кольцу, прибавив к нему несколько интересных локаций.
прочитано 39 раз

План поездки

ПО ТЕМЕ

Автомобильный маршрут по Крыму: десять дней на юге полуострова

Продолжительность: 14 дней

Длина маршрута: 1 065 км

Путешествие начинается в Москве. Если у вас нет автомобиля, можно взять его в аренду – один день обойдется порядка 1 600 рублей.

В Золотое кольцо входят восемь городов — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В целом, уже получается готовый закольцованный маршрут из Москвы. Но мы советуем добавить в него несколько небольших симпатичных городков – Углич, Плес и Палех – о которых расскажем в этой статье. А если есть время и желание, можно еще дополнительно заехать в Рыбинск, Мышкин, Кинешму, Шую и Гусь-Хрустальный.

Дороги между городами достаточно хорошие, так что ехать можно на легковом авто. Недостатка в заправках и кафе, в которых можно перекусить по пути, нет.

Сергиев Посад

Для старта путешествия лучше всего выбрать будний день и ехать прямо с утра: так вы, во-первых, не попадёте в пробку на выезде из города (без неё доехать можно за полтора часа), а во-вторых, получите больше времени на осмотр Сергиева Посада и окрестностей.

По пути можно заглянуть в красивую усадьбу Мураново (1 час от Москвы). В XIX веке здесь в летнее время жил великий российский поэт Федор Тютчев, и сегодня в доме-музее сохранились его вещи. Но сюда стоит ехать не только ради поэзии: это одна из немногих сохранившихся в целости и сохранности дворянских усадеб. Проведите пару часов, гуляя по дому и парку и наслаждаясь тишиной и покоем. Зайти внутрь усадьбы можно только с экскурсией, открывается музей в 10:00, по понедельникам не работает.

Сергиев Посад. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Обедать отправляйтесь в Сергиев Посад, от Мураново ехать всего полчаса.

Большинство туристов приезжают в город ради осмотра Троице-Сергиевой лавры – и её действительно стоит увидеть. Внутри стен более пятидесяти строений, в том числе величественный Троицкий собор, иконы и фрески для которого писала артель мастеров под руководством Андрея Рублёва. Именно здесь была создана знаменитая "Троица", которая сейчас хранится в Третьяковской галерее. Также на территории лавры обязательно нужно зайти в Успенский собор, в котором можно посмотреть на деревянный гроб, хранивший мощи Сергия Радонежского.

Нагулявшись по территории лавры, можно отдохнуть у Келарского пруда, а потом пойти бродить по старым кварталам, в которых сохранились деревянные домики прошлых веков. Поужинайте в одном из приглянувшихся кафе, а на ночь отправляйтесь в Переславль-Залесский – в пути чуть больше часа. Отель в городе можно найти от 1 500 рублей за сутки.

Переславль-Залесский

В симпатичном старинном городке на берегу Плещеева озера, который помнит ещё Юрия Долгорукова, проведите целый день. Главное развлечение туристов здесь – ходить по необычным музеям и любоваться церквями. В Музее утюга посмотрите, какими приспособлениями раньше гладили одежду, в Музее чайника узнайте о старинных традициях чаепития, а в Музее паровозов покатайтесь на дрезине. Ещё можно зайти в Музей радио, дом царя Берендея и музей с интересным названием "Конь в пальто".

Переславль-Залесский. Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com

Если останется время, отправляйтесь в село Веськово в двадцати минутах от центра города, где сохранился ботик "Фортуна" из потешной флотилии Петра I. Музей с судном стоит на возвышении, и по пути туда открываются отличные виды на Плещеево озеро.

Переночуйте в Переславле, а утром выезжайте в Ростов. В дороге проведёте чуть меньше часа.

Ростов Великий и Углич

На осмотр великого и великолепного Ростова у вас есть целый день. Этот тихий город – один из древнейших в России, первое упоминание о нём относится к 862 году. Центр туристического притяжения — белокаменный кремль, в котором снимали несколько сцен из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Пройдите по галереям и сделайте несколько фотографий окрестностей – виды открываются очень живописные.

Если в Переславле вы недостаточно насмотрелись на предметы домашнего быта, зайдите в музей "Русский ветроград" – здесь и утюги, и прялки, и корыта, и самовары. Или отправляйтесь на корабле по огромному озеру Неро (если, конечно, погода позволяет).

В качестве сувенира купите шкатулку или карманное зеркальце со знаменитой ростовской финифтью.

Ростов Великий. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

На ночь оставайтесь в Ростове – здесь можно найти жилье от 1 700 рублей. А утром поезжайте в Углич – город хоть и не входит официально в Золотое кольцо, но определённо достоин вашего внимания. В дороге проведёте около часа.

Углич – симпатичный старинный город, который впервые упоминается в летописях в 1148 году. Здесь очень красивая архитектура и потрясающие виды на Волгу. Погуляйте по кремлю и посмотрите на церковь, построенную на месте убийства царевича Дмитрия, пройдите по набережной и загляните в магазинчике в Торговых рядах – тут можно купить сувениры (выбор большой – от часов со знаменитого завода "Чайка" до сыра, который тут производят).

К вечеру выезжайте в Ярославль – от Углича два часа в пути. Хорошую гостиницу в Ярославле можно найти от 900 рублей.

Ярославль

Ярославль с 2017 года носит звание столицы Золотого кольца, а в Смутное время он побывал и столицей Руси – правда, недолго, с апреля по июнь 1612 года.

Достопримечательностей в городе очень много, за день удастся посмотреть только часть. Центр Ярославля является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрите все главные соборы и монастыри, спуститесь к Стрелке, прогуляйтесь по набережной и полюбуйтесь видом на слияние Волги и Которосли.

Ярославль. Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Если хочется еще немного старины, зайдите в музей "Музыка и время", где хранятся колокола, патефоны и старинные часы. На Первомайской улице найдите символ города – бронзового медведя, который каждый час издаёт грозный рык.

Переночуйте в городе. Завтра вас ждёт Кострома – самая северная точка вашего маршрута, после которой вы постепенно поедете в сторону Москвы. От Ярославля до Костромы 1 час 20 минут.

Кострома и Плес

Спокойный и уютный город, основные достопримечательности которого расположены недалеко Волги, когда-то был торговым и экономическим центром региона. Здесь множество красивых архитектурных памятников. Старинный кремль, который стоял на холме над рекой, к сожалению, не сохранился – он был разрушен в 1934 году, а на его месте сегодня расположен парк с памятником Ленину (если приглядеться, становится очевидно, что постамент предназначался для памятника Романовым). Часть соборов кремля начали восстанавливать в 2016 году.

Погуляйте по набережной, а оттуда поднимитесь к памятнику Ивану Сусанину – он родился в деревне недалеко от города. Потом направляйтесь к центральной площади, на которой сходятся все основные улицы. Зайдите в торговые ряды – здесь стоит приобрести местный сыр и необычную чёрную четверговую соль.

Ночь проведите в Костроме – отели здесь можно найти от 1 000 рублей. А утром поезжайте в Плес, дорога туда займет один час.

Плес. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com

Плёс тоже официально не входит в Золотое кольцо, однако не заехать в этот живописнейший город на Волге просто нельзя. Не зря же Левитан написал тут и в окрестностях более 200 полотен. И с тех пор Плес изменился несильно: здесь по-прежнему разноцветные деревянные домики спускаются к реке, а главными составляющими пейзажа остаются река, небо и леса на другом берегу. В этом умиротворяющем месте вам точно захочется провести весь день, а мы советуем и переночевать в одном из уютных гостевых домов (цены начинаются от 1 000 рублей).

Иваново и Палех

Утром переезжайте в Иваново, в пути всего час. Это самый юный город Золотого кольца – звание он получил только в конце XIX века, а до того был селом (правда, если верить раскопкам, люди жили тут с XV века).

Сегодня Иваново – город невест и текстильная столица России: на местный ситец можно посмотреть в одноименном музее, а изделия купить в одном из многочисленных магазинчиков. Также интересен Музей промышленности и искусства (если вы еще не устали разглядывать старинные предметы, тут можно пополнить свою коллекцию фотографиями вееров, фарфора и часов).

Иваново. Фото: Vladimir Smirnov/Russian Look/www.globallookpress.com

Переночуйте в одном из отелей или гостевых домов (от 1 000 рублей за сутки), а утром отправляйтесь в следующий городок, выбивающийся из традиционного маршрута – Палех. В пути 1 час 15 минут.

Палех – даже не город, а поселок городского типа, который, однако, ведёт свою историю с IX века. Начиная с XVII века это поселение было одним из центров иконописи, а гораздо позже тут появился особый местный промысел: после революции художники создали артель, которая занималась росписью по дереву, и быстро выработали узнаваемый стиль. Сегодня шкатулка или другая вещица с миниатюрной палехской росписью – обязательный сувенир, который нужно привезти из города. А о развитии творчества вам подробно расскажет экскурсовод в Государственном музее палехского искусства.

Нагулявшись по городу и выбрав подарки переезжайте в Суздаль (1 час 40 минут в пути). Ночевать будете там – выбор отелей больше. Цены начинаются от 1 500 рублей за ночь.

Суздаль

Даже человек, совершенно не интересующийся историей, легко определит, что городу много лет. Здесь отлично сохранилась застройка прошлых веков – от Суздальского кремля, которому больше тысячи лет, до памятников деревянного зодчества, которые собраны в музее под открытым небом.

Город можно обойти пешком за час, но вы точно потратите больше времени, потому что сложно не заходить в каждую церковь на пути – все они очень красивые. Усложним задание: поднимитесь на Преподобенскую колокольню и попробуйте сосчитать все церковки, которые видите.

Суздаль. Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com

Выделите время, чтобы доехать до Кидекши — маленькой деревеньке всего в 10 минутах на машине. Здесь сохранилась церковь Бориса и Глеба – самый первый белокаменный храм Северо-Восточной Руси. На ночёвку возвращайтесь в Суздаль, а с утра поезжайте в последний пункт назначения на маршруте – Владимир. Ехать чуть меньше часа.

Владимир

Во Владимире предлагаем расслабиться и остаться на пару дней – путешествие получилось таким насыщенным, что от него может понадобиться отдых. В первый день погуляйте по городу, любуясь памятниками белокаменного зодчества. В красивейшем Успенском монастыре сохранились фрески Андрея Рублева, а барельефы на фасадах Дмитриевского собора хочется рассматривать очень долго, отыскивая всех мифологических существ. Ну и просто погуляйте по городу, фотографируя деревянные жилые дома и дворянские особняки. А если погода хорошая, проводите закат на смотровой площадке.

На второй день съездите в окрестности города — здесь в деревне Боголюбово расположен один из самых красивых русских храмов, легкая и изящная церковь Покрова на Нерли. Идти придется пешком через поле, так что сверьтесь с прогнозом погоды.

Владимир. Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com

На ночевку можно вернуться во Владимир или поехать в сторону Москвы и остановиться в одном из домов отдыха с баней. Цены на такие варианты начинаются от 5 000 рублей за ночь, но вы это честно заслужили. Тем более что отрезок от города до столицы самый длинный за всё путешествие – в пути 3 часа.

Автор: 11 сентября 2020, 23:43 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Главное, чтобы не было поздно": Лукашенко пророчит отрезвление Белоруссии
Россияне испугались: как Лукашенко мог, но не стал главой Союзного государства
США призвали Россию убедить Лукашенко "уступить воле народа"
Кто на самом деле будет управлять США в случае победы Байдена

Шоу-бизнес

Решетова невольно подтвердила слухи об изменах Тимати
Пай-мальчик: сокамерники о поведении Михаила Ефремова
Вдова решила выгнать из дома престарелого отца Марьянова
Сделавшего маникюр Юрия Дудя обличили в любви к парням: Гей и ни слова больше!

Проишествия

В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Шоу-бизнес

"Эффект бумеранга существует": Шишкова отреагировала на расставание Тимати и Решетовой

Модель не осталась в стороне
Шоу-бизнес

Аферисты продают вещи Лолиты в Сети

Шапку звезды предлагают за 15 000 рублей
Шоу-бизнес

Решетова невольно подтвердила слухи об изменах Тимати

Модель случайно проговорилась
Шоу-бизнес

Тяжелый недуг свалил улетевшего в медовый месяц сына Валерии

Парень сильно заболел

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Роднина выдворила Загитову из сборной за любовь к деньгам
Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Ничего вам не должна: Загитова плюнула в лицо россиянам
Стало известно о госпитализации Исинбаевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+