Собянин рассказал об основных проектах развития системы здравоохранения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о развитии городского здравоохранения. Жители столицы будут получать качественную медицинскую помощь в пешей доступности от дома, отметил он.

Собянин назвал развитие здравоохранения приоритетом №1. Речь идет о реконструкции поликлиник, строительстве новых больниц, повышении доступности и качества лечения, подчеркнул мэр.

В 2020-2024 годах в Москве будет реконструировано 50% амбулаторного фонда Москвы. Мэр отметил программу внедрения нового столичного стандарта поликлиник, в которую вошло 200 медицинских учреждений.

В активной фазе находится программа строительства новых медицинских учреждений, отметил Собянин. Так, реконструкция центра имени Логинова позволит увеличить объемы оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

"Большинство москвичей во всех районах города будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома", – подчеркнул градоначальник.

Растет и объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи. За 11 месяцев прошлого года ее получили более 158 тысяч жителей столицы. В 2020 году – 152 тысячи. С 2010 года объем такой медпомощи вырос почти в пять раз.

Собянин напомнил, что говорил о развитии здравоохранения в ходе традиционного отчета перед депутатами Мосгордумы. "В ближайшие дни планирую опубликовать серию видеосюжетов о наиболее важных направлениях нашей работы", – сообщил мэр.

Ранее Собянин подвел итоги 2021 года для Москвы. Он рассказал об открытии сотой с 2010 года станции метро, появлении тысячного электробуса, реставрации 170 памятников архитектуры и других важных для столицы событиях.