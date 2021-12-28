Собянин рассказал о применении цифровых технологий в московском здравоохранении

Градоначальник напомнил, что всего несколько лет назад цифровая трансформация здравоохранения была только в планах, а сегодня ключевые сервисы работают в реальном режиме.

"Как показывает опыт, "цифра" реально экономит время москвичей и разгружает врачей, позволяя им сосредоточиться на главном – оказании помощи пациентам", – подчеркнул мэр.

Собянин опубликовал посвященное этой теме видео. В ролике отмечается, что сегодня Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) охватывает поликлиники, перинатальные центры, родильные дома, центры паллиативной помощи – это сотни медицинских учреждений столицы.

На сегодняшний день в системе ведется свыше 15 миллионов электронных медкарт с информацией о здоровье пациентов. Доступ к такой медкарте оформили уже более семи миллионов жителей столицы, из них 1,4 миллиона пользуются ей через смартфон.

В материале отмечается, что москвичи внесли уже более 100 миллионов записей в раздел "Дневник здоровья".

Помогает врачам и Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС). С 2015 года в него загрузили около 15,5 млн исследований лучевой диагностики. К сервису подключены все цифровые диагностические устройства медицинских учреждений Москвы.

В марте 2020 года в столице появился телемедицинский центр, специалисты которого удаленно наблюдают за лечением пациентов с COVID-19 на дому. Проведено более 2,3 миллиона консультаций.

Ставить диагнозы также помогает система поддержки принятия врачебных решений. Сервис собирает жалобы пациента и предлагает три наиболее вероятных диагноза и варианты лечения. Это позволило в 10 раз сократить среднее время назначения диагностических исследований.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о двухлетнем опыте борьбы столицы с пандемией. За два года удалось сформировать две параллельные медицинские системы – "ковидную" и "классическую", отметила она.