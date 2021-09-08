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Общество
Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить размер штрафов за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами в десять раз.
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Глава столичного региона Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет законодательных поправок, ужесточающих наказание за нарушение тишины и покоя в ночное время суток. Предлагается усилить ответственность для недобросовестных водителей.

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Безусловно, проблема шумового загрязнения характерна для любого мегаполиса, Москва здесь не исключение, но "отмороженные" авто– и мотолюбители порой переходят все допустимые границы. Жителей столицы достала громкая музыка и езда без глушителей в ночное время, поэтому они обратились за помощью к властям. 8 сентября мэр решил окончательно переломить эту ситуацию.

"К сожалению, проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы. Отдельные "отмороженные" автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Меня неоднократно просили принять меры, чтобы положить этому конец", – отметил Собянин.

Градоначальник предложил несколько шагов для решения этой проблемы. Законодательные поправки устанавливают запрет на использование в Москве машин и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если они ночью нарушают тишину. Такие транспортные средства, по мнению мэра, необходимо задерживать и помещать на спецстоянку до устранения нарушения.

Кроме того, Собянин считает необходимым в десять раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами: с 500 до 5000 рублей. Предполагается, что размер штрафа будет исчисляться в зависимости от мощности двигателя транспортного средства.

Глава города также предложил штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото– и видеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами – шумомерами. Он выразил надежду, что парламентарии поддержат пакет поправок, необходимый москвичам.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Автор: 8 сентября 2021, 16:13 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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