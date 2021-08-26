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Собянин выступил за ужесточение наказания для "отмороженных" автомобилистов

Собянин выступил за ужесточение наказания для "отмороженных" автомобилистов

По просьбам москвичей Сергей Собянин предложил ужесточить наказание для автомобилистов, нарушающих тишину.
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Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно проводит встречи с жителем российской столицы. 26 августа, во время очередной беседы москвичи попросили главу города решить проблему с ночными "концертами" под их окнами. Собянин поддержал горожан и предложил ужесточить наказание для автомобилистов, нарушающих тишину.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Отдельные "отмороженные" автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой", – отметил мэр.

Он также подчеркнул, что наказания, предусмотренные федеральным КоАП – "совсем никакие". По мнению Собянина, далеко не бедным владельцам дорогих автомобилей и мотоциклов не составит труда оплатить штраф размером 500 рублей. В этой связи, справедливо считает глава города, необходимо изменить наказание для "отмороженных" водителей.

Соответствующие законодательные поправки будут внесены в Мосгордуму в самое ближайшее время. Кроме того, предложения об усилении ответственности для авто– и мотолюбителей, которые отравляют жизнь москвичам, будут направлены в Госдуму.

Прежде всего, считает Собянин, необходимо увеличить штраф для безответственных водителей. Минимальная сумма наказания должна составлять пять тысяч рублей. Мэр Москвы предложил привязать размер штрафа к мощности транспортного средства, как это делается при расчете транспортного налога.

Кроме того, автомобили и мотоциклы нарушителей предлагается забирать на штрафстоянку. Уже на месте правоохранительные органы должны будут выяснить, почему на транспортное средство не установлен глушитель или почему он не работает, как положено.

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Фото: kremlin.ru
Автор: 26 августа 2021, 18:54 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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