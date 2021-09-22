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Общество
Иоаким и Анна: что нельзя делать 22 сентября

Иоаким и Анна: что нельзя делать 22 сентября

22 сентября православные отмечают память святых праведников Иоакима и Анны – родителей Девы Марии.
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22 сентября наши предки отмечали праздник осеннего урожая. Верующие теперь чтят в этот день святых праведников Иоакима и Анны. Их в православии также называют Богоотцами, потому что они являются родственниками Иисуса Христа во плоти.

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Происхождение праздника

Иоаким и Анна были благочестивой четой. До преклонного возраста у них не было детей, а это в Израиле считалось наказанием и настоящим несчастьем. Супруги ежедневно усердно молились о даровании им потомства.

После того как Иоаким провел 40 дней в молитвах и скорби в пустыне, ему явился ангел, который рассказал о скором рождении дочери. Кроме того, он поведал, что потомство супругов будет посвящено Богу и станет известным миру. Этот же ангел явился и Анне, сообщив об исполнении ее молитвы и скором зачатии дочери Марии.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / www.globallookpress.com

Традиции

На Руси 22 сентября отмечали Спожиники (Госпожинки, Оспожинки, Осенины). Это время, когда урожай уже убран, работы в поле завершены, и наступает время гуляний. На этот день приходится и празднование осеннего равноденствия.

С этой даты наступает второе "бабье лето". Наши пращуры 22 сентября благодарили богов за достаток и урожай, посещали кладбища и украшали могилы. По традиции в этот день в домах обновляли огонь и сжигали старую одежду. Народ верил, что таким образом можно предотвратить болезни, порчи и сглаз.

Малышей выставляли на порог и обливали водой, после чего они должны просить прощения и кланяться родителям. Новобрачные в день Иоакима и Анны пекут круглые пироги, а остальные верующие готовят угощения и приглашают в гости повитух.

Что нельзя делать?

В этот день нельзя ссориться, ругаться и конфликтовать. Также, согласно поверью, не нужно брать или давать в долг, поскольку это может принести беду. Помимо этого 22 сентября не рекомендуется переезжать. Народ считал, что иначе на новом месте будут преследовать неудачи.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 сентября 2021, 00:09 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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