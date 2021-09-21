Рождение Пресвятой Богородицы: Что нельзя делать 21 сентября

Православная церковь отмечает Великий двунадесятый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.

21 сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый из 12 главных праздников в новом церковном году.Рождение Богородицы у благочестивых супругов Иоакима и Анна из Иерусалима, которые долго не имели детей, ознаменовало скорое пришествие Иисуса Христа.



О Рож­де­стве Бо­го­ро­ди­цы из­вест­но из апо­кри­фи­че­ско­го Про­то­е­ван­ге­лия Иа­ко­ва (II век). История повествует, что однажды Иоаким и Анна молились о том, чтобы у них родился ребенок. Пара долго не могла обрести чадо. Каждому из супругов явилось видение. К ним пришел ангел и сообщил, что Господь дарует им дитя, о котором узнает весь белый свет. После этого явления Анна забеременела.

Пара пообещала посвятить свое чадо Господу и от­дать его в Иеру­са­лим­ский храм для слу­же­ния и вос­пи­та­ния до со­вер­шен­но­ле­тия. Вскоре на свет появилась девочка, которую назвали Марией.

Происхождение праздника

О празднике Рождества Пресвятой Богородицы Церковь упоминает еще в IV веке. В предании говорится, что святая равноапостольная царица Елена построила в Палестине храм в память Рождения Божией Матери. Об этом повествуют Иоанн Златоуст и Епифаний Кипрский.

В честь этого события составлены многие церковные песнопения. Верующие восхваляют Пречистое Рождество Девы Марии Богоневесты.

Рождество Пресвятой Девы Богородицы стало радостью для всего мира, для всей вселенной – "Ангелов и человеков". Церковь считает, что с Рождения Богоматери на Земле начинается Боговоплощение.

Традиции

Считается, что в этот день вся вода в родниках – святая, то есть освященная.

"Водицу утром возьми, умойся и попей, молодой останешься и дите принесешь", – говорится в православных публикациях.

Принято окроплять святой водой свой дом и скот, что неминуемо принесет счастье и благополучие, а также избавит от злых настроений и недугов.

Что нельзя делать?

Купленный или испеченный хлеб нужно съесть в кругу семьи, делиться с чужими им в этот день нельзя. Нельзя работать на земле. Нельзя мыть полы и наводить чистоту в доме. Также нельзя шить.