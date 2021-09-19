Михайлово Чудо: что нельзя делать 19 сентября

19 сентября православные отмечают Михайлово Чудо. Это один из важнейших церковных праздников.

В этот день верующие почитают Архангела Михаила, защитника силы и доблести. Праздник принято встречать в традициях, они годами передавались из поколения в поколение.

19 сентября стоит воздержаться от тяжелой пищи и мытья головы, это может повлечь беды и "смыть ум". Нельзя выбрасывать остатки еды, лучше отдать их бездомным животным.

На Михайлово Чудо лучше воздержаться от контактов с острыми предметами, не следует шить и резать. В этот день нужно стараться всем помогать, тогда Архангел исполнит заветное желание.

Стоит всячески избегать конфликтов и любого рода обмана. Они могут навлечь беду на месяцы вперед. Не нужно делать тяжелую работу по дому и огороду. В этот день нельзя печь хлеб и собирать чернику.

Этот день считается благоприятным для молитв за здравие и исцеление. Нельзя сплетничать и злословить. Нужно оставить все дурные мысли и начать день со светлым умом. На Михайлово Чудо принято мириться и прощать старые обиды.

Согласно народным приметам, если 19 сентября верхушки берез еще зеленые, зима наступит раньше срока. Если вечером облака окрасились в синий цвет, грядет перемена погоды. Теплая погода говорит о затяжной осени, изморозь – о снежной зиме.