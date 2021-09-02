Сноуден на марафоне общества "Знание": Компании-производители просматривают ваши телефоны

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял участие в марафоне российского общества "Знание".



Просветительский марафон "Новое знание" проходит с 1 по 3 сентября. В четверг на мероприятии выступил Эдвард Сноуден – экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Он рассказал россиянам об опасности смартфонов.

По словам Сноудена, компании-производители гаджетов могут попытаться получить доступ к данным, которые хранятся на устройстве. "Они начинают просматривать ваши телефоны, и искать они могут все что угодно", – предупредил бывший разведчик.

Комментируя недавнюю инициативу компании Apple, связанную с мониторингом гаджетов на предмет хранения контента с жестоким обращением с детьми, Сноуден отметил: как только в корпорации заявят, что они могут просматривать данные на телефоне, налицо будет факт серьезного нарушения приватности.

"Подумайте, сможет ли Apple отказать правительствам США, России, Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, нет", – сказал он.

Во время выступления Сноуден также признался, что плохо знает русский язык. Он усомнился, что когда-нибудь будет говорить по-русски так хорошо, как его дети. Бывший сотрудник спецслужб США пошутил, что сыну придется учить его русскому языку.

А еще Сноуден на марафоне "Новое знание" оценил свои шансы получить Нобелевскую премию мира, на которую он был выдвинут в этом году вместе с основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем и его информатором Челси Мэннинг. Экс-разведчик считает, что этого никогда не случится. "Никто мне премию не даст", – уверен он.

Напомним, восемь лет назад Эдвард Сноуден рассказал, что спецслужбы США и Великобритании передают друг другу персональные данные своих граждан, полученные с помощью электронной слежки. Опасаясь преследования со стороны американского правительства, бывший разведчик просил политическое убежище у многих стран, в том числе России. В 2014-ом он получил вид на жительство в РФ.