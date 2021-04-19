Володин напомнил Западу о судьбе Ассанжа и Сноудена

Если бы публикации Ассанжа и Сноудена были направлены против России, Китая и других конкурирующих с США стран, Запад причислил бы их к борцам за свободу, считает Володин.
Спикер подчеркнул, что Россия исходит из принципов невмешательства в дела суверенных государств. Но в текущих условиях необходимо дать оценку действиям тех стран, где нарушаются права человека, сказал председатель ГД.
"В США это граждане, пришедшие обсудить итоги выборов и обвиненные в терроризме с мерой наказания 25 лет тюремного заключения, в Прибалтике, на Украине, в Великобритании — осужденные и гонимые», — считает Володин.
По словам спикера, он займется изучением материалов о судьбах людей, пострадавших за защиту прав граждан от властей этих стран.
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