Жена Сноудена показала новорожденного сына

Супруга спецагента Линдси Миллс родила в одной из московских больниц. В своем инстаграм-аккаунте женщина сообщила, что их наследник чувствует себя хорошо.
На фото лицо закрыто смайлом. 35-летняя избранница Эдварда Сноудена поздравила первенца с Рождеством и написала, что величайший подарок – это любовь, которую они разделяют.
Пользователи соцсети поспешили поздравить Линдси Миллс и ее известного мужа с важным событием. Они пожелали родителям и малышу здоровья. "О, Боже! Вот это новость!"; "Я плачу от счастья!", – эмоционально отреагировали растроганные фолловеры.
Осенью этого года стало известно, что 37-летний Эдвард Сноуден намерен получить российское гражданство. Спецагент отметил, что после долгих лет разлуки с родителями они с женой не желают расставаться с сыном.
При этом Эдвард Сноуден отметил, что и он, и его супруга остаются американцами. Пара будет воспитывать сына в духе американских ценностей, в том числе свободы высказывать свое мнение. По словам мужчины, он с нетерпением ждет возвращения в США, чтобы воссоединиться с семьей.
Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ сведения о методах электронной слежки спецслужб США. После этого агент приехал в Россию и запросил временное убежище.
Популярные темы форума
Иностранные выражения и поговорки
Внучка вышла замуж за деда
Каким будет 2021 год?
Для чего и для кого создан Дни ру?
Украина
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Новогоднее застолье
Ната - некрофилка
Достаточно накормили?
Клава Украине!