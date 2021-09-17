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Общество
Собянин осмотрел ход работ по реконструкции Павелецкой площади

Собянин осмотрел ход работ по реконструкции Павелецкой площади

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть нового парка на Павелецкой площади в центре столицы. В скором времени завершится строительство подземного торгового комплекса.
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Градоначальник напомнил, что многие годы на этом месте была яма, на которую жаловались местные жители. Собянин рассказал, что три года назад участок изъяли у владельцев, нашелся новый инвестор – была разработана концепция, предусматривающая торговый и развлекательный центр и транспортно-пересадочный узел.

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Мэр выразил надежду, что торгово-развлекательный центр будет открыт в ближайшее время. Также он указал на необходимость приспособить площадь к зимнему отдыху: обустроить каток, установить новогоднюю елку.

Фото: пресс-служба мэра и правительства столицы. Максим Мишин. / АГН Москва

Инвестором проекта выступила группа компаний "ПИК" Сергея Гордеева. Он подтвердил сроки окончания работ и заверил, что новое пространство будет обустроено зимой.

Работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала продолжатся. В порядок приведут прилегающие к площади улицы Дубининская и Кожевническая.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства столицы. Максим Мишин. / АГН Москва
Автор: 17 сентября 2021, 12:47 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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