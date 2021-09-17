Собянин осмотрел ход работ по реконструкции Павелецкой площади

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть нового парка на Павелецкой площади в центре столицы. В скором времени завершится строительство подземного торгового комплекса.

Градоначальник напомнил, что многие годы на этом месте была яма, на которую жаловались местные жители. Собянин рассказал, что три года назад участок изъяли у владельцев, нашелся новый инвестор – была разработана концепция, предусматривающая торговый и развлекательный центр и транспортно-пересадочный узел.

Собянин отметил реконструкцию трамвайных путей и изменение схемы движения транспорта у площади. Создается первоклассное общественное пространство, эстетичное и функциональное, которое станет одним из лучших современных мест Москвы, сказал градоначальник.

Мэр выразил надежду, что торгово-развлекательный центр будет открыт в ближайшее время. Также он указал на необходимость приспособить площадь к зимнему отдыху: обустроить каток, установить новогоднюю елку.

Инвестором проекта выступила группа компаний "ПИК" Сергея Гордеева. Он подтвердил сроки окончания работ и заверил, что новое пространство будет обустроено зимой.

Работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала продолжатся. В порядок приведут прилегающие к площади улицы Дубининская и Кожевническая.