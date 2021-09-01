Праздник Донской иконы Божией Матери: что нельзя делать 1 сентября

История
Донская икона Божией Матери является двусторонней: на ее обороте изображено Успение Пресвятой Богородицы. Написан образ в 1380-1395 годы. По церковному преданию, икона была у российского войска, помогая ему в Куликовской битве. После победы она была подарена князю Дмитрию Донскому казаками из города Сиротина.
Донская икона славится как чудотворная. Ее считают защитницей от иноземцев и иноверных врагов. В 1592 году был основан Донской монастырь и установлено празднование в ее честь 1 сентября.
Что нельзя делать 1 сентября
В этот день категорически запрещается злиться, завидовать, ругаться, оскорблять кого-либо и обижаться. По народной примете, не стоит 1 сентября чинить одежду и обувь перед поездкой, дабы не спугнуть удачу.
Традиции
Сейчас Донская икона Божией Матери хранится в Третьяковской галерее, но ежегодно в праздник образ перевозят и выставляют в Донском монастыре для праздничного богослужения.
Приметы
Давным-давно 1 сентября на Руси праздновали наступление Нового года. Народ устраивал шумные гулянья, пир на весь мир. Люди ходили друг к другу в гости, а в полночь стреляли из пушки. В храмах звонили колокола. Люди трижды друг друга целовали и поздравляли, желая в Новом году всего самого лучшего.
Обычно в этот день стояла солнечная погода. Поэтому в народе 1 сентября назвали днем Стратилата Тепляка. К этому времени на грядках и в поле поспевали морковь и свекла, люди молились святому Андрею о здоровье детей. Наши пращуры старались закончить важные дела, чтобы уделить свое время семье.
В этот день наши предки определяли погоду на три ближайших месяца. По приметам, если 1 сентября на небе редкие облака — будет ясная и холодная погода. Если Венеру отчетливо видно утром — будет мягкая зима, а если под вечер — суровая. Закат солнца золотистый или розовый — будет хорошая погода. Утренний туман предвещает снежную зиму.
Именины
В этот день именины отмечают Тимофей, Андрей, Николай и Фекла.
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