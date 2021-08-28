Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 28 августа

Ежегодно в этот день православные верующие вспоминают конец жизненного пути Пресвятой Богородицы.



История

Православный праздник сегодня считается одним их самых важных во всем христианстве. Этот день называется Успением, что буквально означает "засыпание". Дело в том, что Божья Матерь умерла очень тихо, словно просто мирно заснула, а спустя три дня была вознесена на небо. В этот день заканчивается Успенский пост, который длился до этого две недели. На Руси Успение всегда совпадало с окончанием сезона полевых работ, и этот день был связан с большим количеством традиций и запретов.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 28 АВГУСТА

Зная о том, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, верующие соблюдают целый ряд запретов. Часть из них – это традиционные запреты, свойственные всем церковным праздникам. Например, в Успение нельзя ссориться и ругаться, заниматься тяжелым трудом, злоупотреблять спиртными напитками. Другая же часть запретов относится конкретно к этому дню. Так 28 августа девушкам нельзя стричься. В противном случае встречи с суженым придется ждать еще очень долго. Еще в этот день нельзя надевать неудобную обувь – она может принести несчастье. Кроме того, вспоминая о том, какой сегодня православный праздник, верующие издавна, остерегались ходить босиком по мокрой траве. В Успение роса считается символом слез Богородицы, поэтому топтать ее нельзя ни в коем случае.

ТРАДИЦИИ

Православный праздник сегодня предписывает людям радоваться. В этот день верующие всегда ходили в церковь на праздничную службу, а потом собирались за накрытым столом и отмечали завершение поста, а также окончание жатвы. Встретиться на Успение с родными хорошо и сегодня. Также в этот день по традиции нужно помочь бедным, а холостым стоит еще и задуматься о своей личной жизни. 28 августа женихи на Руси часто отправлялись свататься, ведь парам, образовавшимся в этот день, оказывает свое благоволение сама Богородица.

Приметы

Есть у такого православного праздника, как сегодня, и свои погодные приметы. Если на Успение идет дождь, то ненастным окажется весь сентябрь. Если на улице туман, то будет хороший урожай грибов. Радуга в этот день говорит о ясной и теплой осени. А если заметно много паутины, то зима будет малоснежной.

ИМЕНИНЫ

Главной именинницей сегодняшнего дня является Мария. Среди мужчин именины отмечают носители редкого греческого имени Левкий.