День Флора и Лавра: что нельзя делать 31 августа

Ежегодно в этот день православные верующие вспоминают святых братьев Флора и Лавра.



История

По легендам. родственники являлись раннехристианскими мучениками. Есть версия, что Флора и Лавр были щедрыми целителями. В народе этот православный праздник имел разные названия: Лошадиный праздник, день лошадников, Досевки. 31 августа наши предки особенно внимательно и трепетно относились к лошадям, поскольку святые братья считаются их покровителями.

Что нельзя делать 31 августа

Православный праздник сегодня приписывает людям, связанным с лошадьми, не загружать этих животных тяжелым трудом. Нельзя и плохо кормить лошадей.

В этот день категорически нельзя ссориться и выяснять отношения. Кроме того, не рекомендуется в день Флора и Лавра надевать неудобную одежду и обувь. В противном случае, по поверью, удача надолго отвернется от не соблюдающего это правило, и вернуть ее будет очень трудно.

Традиции

Сегодня конец принято купать, расчесывать, украшать их гривы и хвосты цветочными лентами, а также досыта кормить вкусной пищей. Священники 31 августа окропляют животных святой водой.

Кроме того, в этот день хозяйки пекут различные угощения в виде лошадей и копыт. Наши пращуры 31 августа часто устраивали различные ярмарки с песнями и танцами.

Приметы

Есть у такого православного праздника, как сегодня, и свои приметы. Если лошадь храпит — к ненастью, фыркает — к дождю. Если она трясет головой и закидывает ее кверху — тоже означает дождливую погоду. Если в этот день кони собираются косяком в лощину, то это к непогоде.

Кто посеет в этот день или позже, ничего, кроме сорняка, не соберет. Если лошади выходят на бугор — жди перемены погоды. Если конь часто перебирает ногами — к ненастью.

Именины

Именинниками сегодняшнего дня являются Михаил, Георгий, Евгений, Лев, Емельян, Иларион, Григорий, Макар, Иван, Денис и Ульяна.

