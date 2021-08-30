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Общество
Собянин принял решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы

Собянин принял решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отмена зонирования позволит жителям Новой Москвы сэкономить до 10 000 рублей в год.
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Градоначальник принял решение снизить стоимость проезда в общественном транспорте для жителей ТАО на 30%. Решение вступит в силу с 1 сентября. Фактически зонирование отменяется для 70 тысяч жителей Новой Москвы.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Поездки на общественном транспорте для жителей ТАО теперь будут не только комфортными, но и выгодными. Как отметил Собянин, новая мера позволит гражданам сэкономить до десяти тысяч рублей в год.

Сейчас проехать из Новой Москвы в "старую" или обратно можно за 60 рублей при том, что общественный транспорт в Москве стоит 42 рубля. Казалось бы, расстояние большое, значит выше расход топлива, значит и проезд должен быть дороже. Меж тем, столичные власти справедливо полагают, что москвичи должны получать лучшие условия для жизни независимо от района проживания.

"С 1 сентября 2021 года мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты", – подчеркнул Собянин.

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Фото: АГН Москва/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Автор: 30 августа 2021, 10:07 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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