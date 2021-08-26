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Недвижимость
Москвичам рассказали о квартирах, разыгрываемых среди участников онлайн-выборов

Москвичам рассказали о квартирах, разыгрываемых среди участников онлайн-выборов

Участники сентябрьских онлайн-выборов в Москве могут стать обладателями квартир и автомобилей.
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19 сентября по всей России пройдут выборы в Государственную Думу РФ. У москвичей в этом году есть уникальная возможность избрать депутатов с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-выборы пройдут в столице с 17 по 19 сентября, для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. Эксперты считают дистанционный формат более надежным и безопасным. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда необходимо максимально сократить социальные контакты.

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Более того, участники ДЭГ смогут не только выполнить свой гражданский долг, но и стать участником акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе". В рамках акции можно выиграть денежные сертификаты. Самые удачливые москвичи станут обладателями квартир и автомобилей. Всего будет разыграно 250 тысяч различных призов.

В эфире РЕН ТВ москвичам показали одну из квартир, которая будет разыграна среди участников онлайн-выборов. Зрителям рассказали об апартаментах размером почти 40 квадратов в жилом комплексе недалеко от станции метро "Домодедовская".

В квартире уже выполнена отделка, жильцам не придется слушать звуки ремонта. В ванной установлена сантехника. Полы покрыты плиткой и ламинатом. На стенах – обои под покраску. Установлены натяжные потолки.

"Инфраструктура в районе уже готова: здесь есть кафе, прачечные; все, что нужно, магазинчики небольшие. Будут построены школа и детский сад", – отметила представитель компании застройщика Татьяна Гулина-Сейранян.

Еще одно жилье расположено в 15-этажной высотке в 500 метрах от метро "Солнцево". Победитель акции выиграет не только квартиру с ремонтом, но и место на подземной парковке. Он также сможет воспользоваться всей ближайшей современной инфраструктурой.

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Фото: Aleksander Grishin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2021, 20:12 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник

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