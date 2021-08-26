Москвичам рассказали о квартирах, разыгрываемых среди участников онлайн-выборов

19 сентября по всей России пройдут выборы в Государственную Думу РФ. У москвичей в этом году есть уникальная возможность избрать депутатов с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-выборы пройдут в столице с 17 по 19 сентября, для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. Эксперты считают дистанционный формат более надежным и безопасным. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда необходимо максимально сократить социальные контакты.
Более того, участники ДЭГ смогут не только выполнить свой гражданский долг, но и стать участником акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе". В рамках акции можно выиграть денежные сертификаты. Самые удачливые москвичи станут обладателями квартир и автомобилей. Всего будет разыграно 250 тысяч различных призов.
В эфире РЕН ТВ москвичам показали одну из квартир, которая будет разыграна среди участников онлайн-выборов. Зрителям рассказали об апартаментах размером почти 40 квадратов в жилом комплексе недалеко от станции метро "Домодедовская".
В квартире уже выполнена отделка, жильцам не придется слушать звуки ремонта. В ванной установлена сантехника. Полы покрыты плиткой и ламинатом. На стенах – обои под покраску. Установлены натяжные потолки.
"Инфраструктура в районе уже готова: здесь есть кафе, прачечные; все, что нужно, магазинчики небольшие. Будут построены школа и детский сад", – отметила представитель компании застройщика Татьяна Гулина-Сейранян.
Еще одно жилье расположено в 15-этажной высотке в 500 метрах от метро "Солнцево". Победитель акции выиграет не только квартиру с ремонтом, но и место на подземной парковке. Он также сможет воспользоваться всей ближайшей современной инфраструктурой.
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
Дети больше любят отца чем меня
Хочу увеличить грудь
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами
Хорошее средство от всех болезней
Отношения моей девушки с моим отцом
Почему Долина так плохо выглядит?